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Somalı miniklerin tiyatro mutluluğu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik “Şirinler” adlı tiyatro oyununu Somalı minik izleyicileri ile buluşturdu.

Kültür-Sanat / 27 Aralık 2016 Salı 09:16
Somalı miniklerin tiyatro mutluluğu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, çocuk izleyicilerine yönelik hazırladığı “Şirinler” adlı oyununu Somalı minik izleyicileri ile buluşturdu.

Soma Belediyesi Düğün Salonu'n da sahnelenen, Batuhan Nil ve Selimcan Doğancı'nın yazdığı, Mertcan Üreten'in uyarladığı ve Batuhan Nil'in yönettiği oyuna, minikler yoğun ilgi gösterdi. Oyunda doğa sevgisi, arkadaşlık ve paylaşmanın önemi vurgulandı. Oyunu, Soma Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım da izledi.

Oyunu çok beğendiklerini belirten veliler, Büyükşehir Belediyesi'nin minik yavrularına yönelik sahnelediği oyunları yakından takip ettiklerini ve yararlı bulduklarını ifade ettiler. Kaynak : İHA

Büyükşehir BelediyesiSoma


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