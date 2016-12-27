Hükümetten yaz saati açıklaması

Son dönemde bazı bölgelerde tepkiye neden olan yaz saati uygulamasının değişeceğine dair iddiaları Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş doğrulamadı. Yaz saatinin değişeceğine dair iddiaları Bakanlar Kurulu Toplantısı bitiminde yanıtlayan Kurtulmuş, " Öyle bir çalışmamız yok, geriye alma gibi bir niyetimiz yok" dedi.



TASARRUF SAĞLANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tespitlerine göre Türkiye, artık yıl boyunca yaz saati uygulamasında kalarak, sadece kamunun kullandığı 08.00-17.00 mesai saatleri için yılda yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağlayacak. Bu oran özel sektörün kullandığı 08.30-17.30 yada 09.00-18.00 saatleri arası mesailer dikkate alındığında 2,5 milyar TL'ye ulaşabilecek. Sürekli yaz saati uygulamasına dayanaklık eden akademik çalışmaya göre yaz saati uygulaması sabit kaldığında, toplam elektrik tüketiminde yüzde 1,32 yani 2,3 TWh tasarruf sağlanabiliyor. Bu tasarrufun tüketici maliyeti karşılığı ise 977 milyon TL olarak hesaplanıyor.