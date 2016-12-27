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Hıncal Uluç'un yazısına şok tepki!

Uluç'un son dakika haberlerine ilişkin yazısına CNN Türk Ana Haber sunucusu Neşin Mengü'den tepki geldi.

Medya / 27 Aralık 2016 Salı 00:31
Hıncal Uluç'un yazısına şok tepki!

Nevşin Mengü, Hıncal Uluç'un "son dakika" haberlere ilişkin televizyonları eleştirdiği yazısını sosyal medyada "Mesleği porno dergisi yöneticisi ağabeylerimiz kurtaracak sağ olsunlar" notuyla paylaştı.

Sabah yazarı Hıncal Uluç'un son dakika haberlerine ilişkin yazısına CNN Türk Ana Haber sunucusu Neşin Mengü'den tepki geldi.

Mengü, Hncal Uluç'un yazısını paylaşırken "Mesleği porno dergisi yöneticisi ağabeylerimiz kurtaracak sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

Hıncal UluçNevşin Mengü


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