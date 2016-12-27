Doktorlar bile şaşırdı

Alaşehir Devlet Hastanesinde ameliyat edilen 59 yaşındaki Havana Taşdelen'in safra kesesinden 208 adet taş çıktı. Doktorları bile hayrete düşüren ameliyat sonrası yaşlı kadın sağlığına kavuştu.



Alaşehir'e bağlı Girelli Mahallesi'nde oturan Havana Taşdelen, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Alaşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğinde muayene oldu. Muayenesini yapan Genel Cerrah Operatör Doktor Güvenç Diner, hastanın muayenesinde ve tahlil sonuçlarında safra kesesinde taş olduğunu, tedavisi için mutlaka ameliyat olması gerektiğini söyledi.



Alaşehir Devlet Hastanesinde ameliyatı yapılan Havana Taşdelen'in safra kesesi alınırken, safra kesesinden çıkan irili ufaklı 208 adet taş hem doktorları, hem de görenleri şaşırttı.







'NORMALİ 3-5 ADETTİR'



Safra kesesinde bu kadar çok taş oluşmasının normal dışı olduğunu kaydeden Dr. Güvenç Diner, 'Hastamız bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle polikliniğimize geldi. Yapılan tahliller ve hastanemizde çekilen ultrason çekimleri sonunda hastamızın safra kesesinin tamamen taşla dolu olduğunu tespit ettik. Hastamıza bunun ameliyat olmadan tedavisinin mümkün olamayacağını anlattık. Hastamız ameliyat olmayı kabul etti. Hastamız kapalı yöntemle (Laporoskopik) ameliyat edildi. Safra kesesi alınan hastamızın safra kesesinden irili ufaklı 208 adet taş çıktı. Bu rakam bizleri şaşırttı. Normali 3-5 adettir. Özellikle küçük taşların ana safra kanalına düşüp tıkamasına bağlı tıkanma sarılığı ve pankreatif komplikasyonları görülebilir. Bu komplikasyonlar bizim için hayati önem taşır. Hastamız ameliyattan sonra bir günlük yatak tedavisinden sonra sağlığına kavuşmuş olarak taburcu edildi' dedi.







'BİR YILDIR AĞRI ÇEKİYORUM'



Yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hasta Havana Taşdelen, 'Yaklaşık bir yıldır bulantı, kusma ve karın ağrısı çekiyorum. Ancak şikayetlerim son aylarda iyice arttı. Yaklaşık bir ay önce Salihli'de bir doktora gittim. Safra kesesinde taş olabileceğini söylediler. Bir gün mahallede komşularla sohbet ederken, 'Alaşehir Devlet Hastanesinde bir doktor varmış' dediler. Bende bir ay önce doktora geldim. Ancak doktorun yıllık izin ve kongrede olduğunu öğrendim. Buna rağmen doktoru tam bir ay bekledim. Doktorun geldiğini öğrenince hemen geldim. Doktor safra kesesinde taş olduğunu, ameliyat olmam gerektiğini söyledi.



Ben de hemen kabul ettim. Doktor ameliyat ederek, sağlığıma kavuşturdu. Doktora çok teşekkür ederim, Allah razı olsun.' diye konuştu.



Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı da şunları söyledi:



'Karın ağrısıyla şikayeti olan hastaların öncelikle dahiliye ve genel cerrahi polikliniklerine başvurması gerekiyor. Hastaların burada tahlil ve tetkiklerin yapılıp şikayetin araştırılması gereklidir. Her karın ağrısı ülser veya gaz sancısı değildir. Bu hastada da görüldüğü gibi safra kesesi ve böbreklerde taş olabileceğini de düşünmelidir. Sağlıkta önemli olan erken teşhis ve tedavidir. Hastalarımızın ayrıntılı olarak araştırılmasına özen gösterilmesini istiyoruz.'





Kaynak : İHA