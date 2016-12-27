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Cesedi film gibi izleyip görüntülediler

Adana’da Seyhan nehrinde bulunan erkek cesedini görmek isteyen vatandaşlar araçlarını park edip cep telefonlarıyla olayı görüntüledi.

3. Sayfa / 27 Aralık 2016 Salı 16:39
Cesedi film gibi izleyip görüntülediler
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Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen geldi. Bir vatandaş Seyhan Nehri kıyısında su içinde bir kişiyi hareketsiz halde görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek cesedinin sudan çıkartılması için Can-Kur ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler cesedi sudan çıkarttı. Polis ekipleri ise ceset üzerinde inceleme yapmaya başladı.

Bu arada, yoldan geçen meraklı vatandaşlar ise polis araçlarını görünce kendi araçlarını yol kenarına park edip cesedi görmek için nehir kıyısına kadar geldi. Bununla da yetinmeyen vatandaşlar cesedin sudan çıkartılmasını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Ceset incelemenin ardından otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı.

55-60 yaşlarındaki erkek şahsın kimliği ve nasıl öldüğü konusunda polis çalışma başlattı. Kaynak : İHA

Polis EkipleriSeyhan NehriCep Telefonu


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