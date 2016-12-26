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Sahte öğretmen 16 yıl sonra istifa edip, itiraf etti!

İstanbul'da bir öğretmen yaptığı büyük yanlışı 16 yıl sonra itiraf etti. Sahte diplomayla 16 yıl çalışıp devletten yarım milyondan fazla maaş alan öğretmen öğretmenlikten ayrılıp kendini ihbar etti.

3. Sayfa / 26 Aralık 2016 Pazartesi 12:25
Sahte öğretmen 16 yıl sonra istifa edip, itiraf etti!

İstanbul'da Selda D., 1999'da sahte evraklarla Gültepe İlköğretim Okulu'nda sözleşmeli İngilizce öğretmenliği yaparken MEB, kadrolu öğretmen alımı yaptı.

Selda D., sahte diploma ve sertifika hazırlayıp başvuru yaptı ve öğretmen olarak atandı.

Böylece lise mezunu ev hanımı Selda D., Küçükçekmece Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Meslek Lisesi'nde göreve başladı. 16 yıl 3 ayrı okulda çalışıp devletten yarım milyon liradan fazla maaş alan kadın, vicdan azabı üzerine öğretmenlikten ayrılıp kendini ihbar etti.

'Yaptığım bu büyük hatadan dolayı çok pişmanım, vicdan azabı nedeniyle geceleri uyuyamıyor, gün içinde yaşayan bir ölü gibi dolaşıyorum.' diye yazan Selda D. ilk celsede iki yıl hapis cezasına mahkûm oldu. Mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. Ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek cezayı 5 yıl süre ile erteledi. Kaynak : Sabah

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