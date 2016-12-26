USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

ERÜ'de öğrenciler arasında gerginlik

ERCİYES Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu'nda (BESYO) sınava giren 2 öğrencinin PKK sempatizanı olduğı iddiasıyla başlayan tartışma, öğrenciler arasında kavgaya dönüştü. İki grup, polisin müdahalesiyle ayrıldı.

Eğitim / 26 Aralık 2016 Pazartesi 14:34
ERÜ'de öğrenciler arasında gerginlik

BESYO'da bugün yapılacak sınava giren 1'i kız diğeri erkek 2 öğrencinin PKK sempatizanı olduğu iddia edildi.

Diğer öğrenciler ''PKK'lıları okulda istemiyoruz' diye tepki gösterince, 2 grup arasında tartışma başladı.

Okul bahçesine taşan tartışma sonucu gruplar birbirine girdi. Okula Çevik Kuvvet ile Terörle Mücadele ekipleri gönderildi. Polisin müdahalesiyle öğrenciler arasındaki kavga bastırılarak, gruplar ayrıldı.



Kavgaya neden oldukları ileri sürülen 2 öğrenci, polisler tarafından alınarak polis noktasına götürüldü.

Bu arada, kargaşa sırasında hafif yaralanan bir öğrenci de polisler tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.
Kaynak : İHA

PolisPolis EkipleriBeden EğitimiGüvenlik ÖnlemiÜniversite Öğrencisi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı