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Tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu

Bartın’da bir kişi tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu.

3. Sayfa / 25 Aralık 2016 Pazar 01:44
Tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurdu
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Edinilen bilgiye göre, olay Bartın merkeze bağlı Akpınar Köyü’nde akşam saatlerinde meydan geldi. Aynı evde oturan Recep Bakır (63) ve oğlu Hasan Bakır (43) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Hasan Bakır evdeki av tüfeğini alarak babası Recep Bakır’a ateş etti. Vurularak ağır yaralanan Recep Bakır 112 acil servis ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri babasını vuran Hasan Bakır’ı gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

Hasan Bakır112 Acil Servis


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