İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bu ülkeyle oyun oynanmayacağını göstereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'teki ziyaretinin ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile Bitlis'e geldi.



Burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar tarafından karşılanan Soylu, kentteki esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Bitlis Polisevi'nde bir araya geldi.



Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, 'Biz şu anda PKK ile yapmış olduğumuz mücadelenin sadece bir safhasındayız. Bu ülkeyle bir daha ama bir daha oyun oynama kabiliyeti olmayacağını onlara önümüzdeki baharda öyle bir göstereceğiz ki.' dedi.



'Ziyaretlerimiz devlet millet kucaklaşmasını amaçlamaktadır'



Hükümet olarak aldıkları kararların sahada uygulamalarını, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşların bu konudaki kanaatleri ve teşkilatların değerlendirmelerini aldıklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:



'Bu ziyaretlerimiz terör eksenli ziyaretler değildir, kardeşlik, ekonomik kalkınma eksenli ziyaretlerdir. Devlet millet kucaklaşmasını amaçlayan ziyaretlerdir. Bu buluşmaları sürekli gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştireceğiz.'



'Türkiye, tek ajandası terör olan bir ülke değildir.'



Soylu, OHAL süresinde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni, Hızlı Tren Garı'nı açtıklarını, bir çok toplu açılış töreninin gerçekleştirildiğine işaret ederek, şu görüşlere yer verdi:



'Ülkemizdeki alt yapı yatırım hamlesi kesintiye uğramadan büyük bir hız ve kararlılıkla devam ediyor. Ancak bu yatırım hamlemizi terörle maskelemeye çalışıyorlar. Türkiye tek ajandası terör olan bir ülke değildir. Türkiye bir kalkınma hamlesi içinde olan, geleceğe dönük büyük hedefleri olan ve bunlara ilişkin atılımları gerçekleştiren büyük ve güçlü bir ülkedir. Hem Ortadoğu'da yanı başında yaşanan gelişmelerin yüklediği maliyeti karşılamaktadır hem de FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG, KCK, DHKP-C gibi terör örgütlerinin yarattığı sosyal ve ekonomik maliyetle başa çıkmaya çalışmaktadır. Yeni anayasa çalışmalarıyla siyasetini ve hukukunu güçlendirmeye ve yatırımlarını gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu Türkiye'nin 14 yılda elde ettiği gelişmişlik seviyesinin küçük bir göstergesidir.'



'Bütün dünya terörle topyekün mücadele etmelidir'



Soylu, bu topraklarda binlerce yıldır, tüm kesimleriyle bir arada kardeşçe yaşadıklarını ve bu kardeşliğin birkaç bombayla bozulmasının mümkün olmadığını belirterek, 'Bütün dünyanın terörün bir siyaset aracı olarak kullanılmaması gerektiğini idrak etmelidir. Terör sadece Ortadoğu'da yaşanmıyor. Beyinleri yıkanmış bu insanlar eylemlerini dünyanın her yerinde gerçekleştirebiliyor. Terörün kimliği, iyisi, kötüsü yoktur. Terör söz konusu olduğunda subjektif kriterlerle gitmemeli, bu belayla bütün dünya ülkeleri aynı bilinçle topyekün mücadele etmelidir.' şeklinde konuştu.



'Bizim dışımızda oyun kurulmasına...'



Önemli bir zaman diliminde olduklarını Türkiye'nin çevresindeki coğrafyayı birilerinin şekillendirmeye çalıştığını vurgulayan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:



'Belki bu coğrafyada bu günkü gücümüz, kudretimiz çok büyük bir oyun kurmaya yetmeyebilir ama bizim dışımızda da kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyecek kadar, kuvvet güç, idrak, azim ve karar sahibiyiz. Biz son 300 yılın en güçlü seviyesindeyiz. Dünyanın gözüne baka baka Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açıyoruz. Hedef koyuyoruz, kendi aracımızı, kendi uydumuzu üreteceğiz diyoruz.'

