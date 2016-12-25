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Güney Kore'den Hakkari'ye doktor gelin

Güney Koreli doktor Eunjoo Ham ile Hakkarili Emrah Kaya, görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Yaşam / 25 Aralık 2016 Pazar 09:41
Güney Kore'den Hakkari'ye doktor gelin
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Yaklaşık 4 yıl önce tatil için gittiği İstanbul’da Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ile tanışan Hakkarili Emrah Kaya’nın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Gençler, daha sonra da evlenmeye karar verdiler. Aile rızaları alındıktan sonra Güney Koreli Eunjoo Ham ile Emrah Kaya çifti için Hakkari’deki bir halı sahada yörenin örf ve adetlerine göre görkemli bir düğün töreni yapıldı.

Kar yağışının etkili olduğu kent genelinde kuaförden alınan gelin, lüks bir arabayla düğün alanına getirildi.

Gelin ve damadın araçtan inmesi ile birlikte aracın etrafını saran davetliler, genç çifti misket oyunu ve alkışlarla karşıladılar. Davetliler, daha sonra gelin ve damada takı takarak tebrik ettiler. Düğün törenine katılan binlerce davetliye yörenin ünlü yemeği kris, pilav ve cacık ikramı yapıldı.

Yaşlısından gencine herkes halaya kalkarak bazen canlı müzik bazen de kendilerinin seslendirdiği şarkılar eşliğinde düğün törenine ayrı bir renk kattılar. Burada gazetecilere açıklamada bulunan damat Emrah Kaya, Eunjoo Ham ile tanıştıklarını ve daha sonra evlenmeye karar verdiklerini ifade ederek, düğün törenlerine katılan herkese teşekkür etti. Güney Koreli Dr. Eunjoo Ham ise, Türkçe ve Kürtçe olarak herkese teşekkür edip, daha sonra kendi kültürüne göre davetlileri selamladı.
Kaynak : İHA

Güney KoreliDüğün Töreni


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