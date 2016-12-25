Düşen Rus uçağında 65 Kızıl Ordu Korosu üyesi bulunuyordu

Rusya’nın Soçi kentinden havalanan uçak Karadeniz’e düştü. Kızıl Ordu Korosu mensuplarıyla birlikte toplam 93 kişinin içinde olduğu uçağın enkazına ulaşıldı.
Noel kutlaması için Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rus üssüne giden ve aralarında Kızıl Ordu Korosu'ndan 65 kişi ve 9 basın mensubunun da bulunduğu toplam 93 kişiyi taşıyan uçak, bilinmeyen bir sebeple kalkıştan kısa süre sonra Karadeniz'e düştü.
Tupolev Tu-154 tipi uçağın enkazı, Soçi açıklarında yaklaşık 50 metre derinlikte bulundu. Çalışmalar sırasında 1 de cesede ulaşıldı. Kaynak : İHA