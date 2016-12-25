Düşen Rus uçağında 65 Kızıl Ordu Korosu üyesi bulunuyordu

Noel kutlaması için Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rus üssüne giden ve aralarında Kızıl Ordu Korosu'ndan 65 kişi ve 9 basın mensubunun da bulunduğu toplam 93 kişiyi taşıyan uçak, bilinmeyen bir sebeple kalkıştan kısa süre sonra Karadeniz'e düştü.



Tupolev Tu-154 tipi uçağın enkazı, Soçi açıklarında yaklaşık 50 metre derinlikte bulundu. Çalışmalar sırasında 1 de cesede ulaşıldı. Kaynak : İHA