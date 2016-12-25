USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü!..

Düşen Rus uçağında 65 Kızıl Ordu Korosu üyesi bulunuyordu

Rusya’nın Soçi kentinden havalanan uçak Karadeniz’e düştü. Kızıl Ordu Korosu mensuplarıyla birlikte toplam 93 kişinin içinde olduğu uçağın enkazına ulaşıldı.

Dünya / 25 Aralık 2016 Pazar 12:59
Düşen Rus uçağında 65 Kızıl Ordu Korosu üyesi bulunuyordu

Noel kutlaması için Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rus üssüne giden ve aralarında Kızıl Ordu Korosu'ndan 65 kişi ve 9 basın mensubunun da bulunduğu toplam 93 kişiyi taşıyan uçak, bilinmeyen bir sebeple kalkıştan kısa süre sonra Karadeniz'e düştü.

Tupolev Tu-154 tipi uçağın enkazı, Soçi açıklarında yaklaşık 50 metre derinlikte bulundu. Çalışmalar sırasında 1 de cesede ulaşıldı. Kaynak : İHA

Suriye'ye neden gidiyorlardı? Suriye'ye neden gidiyorlardı? Rusya'da 93 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü Rusya'da 93 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü

NoelKızıl OrduUçak KazasıLazkiyeRusya


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı