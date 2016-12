İsrail'den BM'nin kararına sert tepki!

ABD Başkanı Barack Obama'yı da eleştiren Netanyahu, Obama yönetiminin Yahudi yerleşim birimi karşıtı BMGK kararına karşı "İsrail'i savunmakta başarısız olmakla kalmayarak bunu perde arkasından gizlice tezgahlayıp desteklediğini" öne sürdü.



Netanyahu , "Suriye'de yarım milyon insanın katledilmesini durdurmak için hiçbir şey yapmayan BMGK, Ortadoğu'daki tek demokrasiye (İsrail) karşı utanç verici bir şekilde cephe oluşturarak Ağlama Duvarı'nı (Burak Duvarı) 'işgal altındaki topraklar' olarak niteledi." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni Zelanda ve Senegal'deki büyükelçiler geri çağrıldı



Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in Yeni Zelanda ve Senegal büyükelçilerini istişarede bulunmak için ülkeye geri çağırdığı bilgisi verilerek, Senegal Dışişleri Bakanı'nın planlanan İsrail ziyareti ile Tel Aviv yönetiminin bu ülkeye yönelik tüm yardım programlarının iptal edildiği duyuruldu.



Söz konusu adımların, BMGK kararını hazırlayan ve İsrail'le diplomatik ilişkisi bulunan ülkelere karşı atıldığı vurgulandı. Kararı hazırlayan diğer ülkeler Malezya ve Venezuela'nın ise İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmuyor.



Mısır tarafından geçen çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu kez karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından konseye getirilerek oylanmıştı.



BMGK'da İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla kabul edilmişti.



Şimdiye kadar BMGK'da İsrail'e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011'de İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullanmıştı. ABD'nin ilk kez çekimser oy kullanması, kararın geçmesinde etkili olmuştu.