Çavuşoğlu: Birleşme zamanı geldi

Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Antalya milletvekilleri, Antalya ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.



“HALEP'TE 45 BİN KİŞİYİ KURTARDIK'



Halep'te 45 bin kişinin mahsur kaldığını ve Türkiye'nin mazlumların sesi olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye'den başka oradaki mazlumların sesini duyan oldu mu? Minik kız Bana'nın sesini bizden başka duyan oldu mu? Herkes duyarsızdı ama Türkiye susmadı. Herkes susmayacağız, herkes dursa biz durmayacağız. O, 45 bin kişinin Halep'ten sağ salim gelmesi için hiç uyumadan günlerce gecelerce çalıştık. Hainlik yapanlar oldu. İnsani duygulardan uzaklaşmış hayvanlaşmış gruplar var. Oradaki sivil insanlar onların umurunda değil. Kan emiciler var ya onlar, arkasındaki ülkeler ama bıkmadık. Arazide de çalıştık. Diplomatik kanalları çok iyi işlettik. 45 bin kişiyi kurtardık, onların içerisinden hasta ve yaralıları ülkemize getirdik. Orada çocukları ve imdat sesi Bana'yı da Türkiye'ye getirdik ve cumhurbaşkanımıza götürdük” şeklinde konuştu.



“CUMHURBAŞKANIMIZI AK PARTİ'YLE BİRLEŞTİRME ZAMANI GELMİŞTİR'



Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye'de yeni bir değişikliği engellemek istiyorlar. Nasıl sonuçlanacak Türkiye'ye istikrar gelecek. İstikrar güçlenecek. Türkiye koalisyonlarla uğraşmayacak yeniden bir sıçramaya girecek. Yeni dönemde cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olanların hepsi bunu bildiği için karşı çıkıyor. İçerideki hainler de bunun için karşı çıkıyor. Dışarıda kıskananlarda bunun için karşı çıkıyor. Bugün buna en çok kim karşı çıkıyor. PKK güdümüne bağlı siyasetçiler ve PKK karşı çıkıyor. Yeni Türkiye'de teröre ve teröristlere yer yok. Güçlü bir Türkiye olacak ve güçler ayrılığı daha iyi tesis edilecek. Dünyanın her yerinde başkanlar partili oluyor. Ama başbakanda partili ama seçildikten sonra bütün Türkiye'ye hizmet veriyor. Bunda bir fark yok ki. Meclis, yasama görevini yapacak artık. Denetim görevini çok iyi yapacak. Sistem o kadar güzel bir şekilde yapılmış ki dengeler tıkır tıkır işleyecek. Kontrol mekanizması da çok iyi işleyecek. Türkiye'de koalisyon dönemleri bitecek ve istikrar gelecek. Bunları her zaman anlatacağız ama artık hasreti bitirelim. Artık gönül olarak her zaman bizimle olan ama maalesef kanunlardan dolayı partisiyle bağını koparmak zorunda kalan partimizin kurucusu cumhurbaşkanımızı AK Parti'yle birleştirme zamanı gelmiştir. Bunu da başaracağız” dedi.





