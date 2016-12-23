Yeni Zelanda basınında yer alan habere göre, ülkenin güneyinde Marlborough bölgesinde tek olan İslam Merkezine domuz leşi atıldı.



Haberde, polisin ırkçı saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.



Yeni ZeIanda Irk İlişkileri Komiseri Susan Devoy, ülkedeki Müslümanların bu tür ırkçı saldırılara maruz kalmasını eleştirerek, domuz leşini merkeze bırakanları görenlerin polise başvurmaları çağrısında bulundu. Devoy, 'Camilere ve sinagoglara saldırılarda bulunan bu tür küstah insanlar, Yeni Zelandalıların görüşünü yansıtmıyor.' ifadesini kullandı.



Yeni Zelanda Müslümanlar Birliği Başkanı Ikhlaq Kashkari, Yeni Zelandalıların hoşgörülü bir halk olduğunu vurgulayarak, polisin olayın sorumlularını yakalayacağını ümit ettiğini açıkladı.



Marlborough Müslüman Derneği Başkanı Zayd Blissett de saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, merkezin kasıtlı olarak hedef alındığını belirtti.



Domuz leşinin cuma namazından önce bulunduğunu aktaran Blissett, 'Kızgın değilim, üzgünüm. Bunu yapan kişiye çok üzülüyorum, keşke gelip benimle konuşsaydı. Beraber oturup çay içebilirdik.' dedi.



Kaynak : AA