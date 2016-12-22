Olay Seyhan ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Haşim A. (35) İnönü Caddesi'nde İ.Ş. (17), Akif T. (18) ile birlikte otomobille giderken toplu taşıma aracı kullanan Mehmet Nuri Y. (41) ile trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında Haşim A. ile Mehmet Nuru Y. birbirine küfür etti. Bunun üzerine Haşim A. yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla içinde yolcu olan toplu taşıma aracına doğru ateş edip kaçtı. Haşim A.'nın kaçması üzerine Mehmet Nuri Y. hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis otomobilin plakasından şahsın Haşim A. olduğunu tespit etti. Şahıs Dağlıoğlu Mahallesi'nde evine yaptığı baskında yakaladı.



'ZANLI 'KELEŞ'İ ANAMDAN ÇOK SEVİYORUM' DİYEN ŞAHIS ÇIKTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği'ne getirilen Haşim A.'nın yapılan GBT sorgusunda geçen yıl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı bir operasyonda uzun namlulu silahla yatarken yakalandığı ve tutuklandığı 2 ay öncede cezaevinden çıktığı belirlendi. Polis ayrıca zanlının yanında bulunan iki kişiyi de gözaltına aldı.







Zanlı Haşim A, hasta yeğeni İ.Ş.'yi hastaneye götürürken trafik yüzünden tartıştığı sürücünün kendisine küfür ettiğini ileri sürdü. Daha önce uğradığı bir silahlı saldırı sonucu koltuk değneği kullanmak zorunda kalan Haşim A.'ya engelli haliyle otomobil kullandığı için işlem yapıldı. Ayrıca yapılan incelemede ehliyeti olmadığı için de para cezası kesildi. Haşim A. ile birlikte 3 zanlı ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı sevk sırasında basın mensuplarının, 'Kalaşnikofu bıraktın mı?' sorusu üzerine, 'Devlet izin vermiyor. Artık tabanca kullanıyorum. Allah devletimize ve size zeval vermesin, korusun' diye yanıt verdi.



''KELEŞ'E AŞIĞIM' DEMİŞTİ'

Geçen yıl da gözaltına alınan Haşim A. adliyeye sevk edilirken 'Evet ağabey silaha aşığım, seviyorum. Çocukluğumdan beri huy. Uzun namlulu emanet olmazsa yatamıyorum. Çünkü hasmım çok. Sağolsun Allah razı olsun devletimizden milletimizden bize yardımcı oluyor. Ama seviyorum, annem 'Keleşsiz yatma oğlum' dedi.



Rahmetli babam öyle söylerdi. Çok seviyorum hem de annemden daha çok seviyorum. Çünkü keleş ne zaman yola çıksam beni yolda bırakmıyor. Bu sakat halimle. Seviyorum kurban olayım ona. Önce Allah'a sonra keleşe kurban olayım. Keleşsiz yatmam, ömür boyu yatmam. Allah sizi ve devletimizi başımızdan eksik etmesin' demişti.



Kaynak : İHA