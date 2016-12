Can Dündar hakkında yakalama kararı

Kapatılan Özgür Gündem'in 22 Haziran'da bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı gerekçesiyle yargılanan gazeteci Can Dündar hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı.



İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, halen yurt dışında bulunan sanık Can Dündar katılmadı. Dündar'ı avukatı Abbas Yalçın temsil etti. Mahkeme Başkanı Fikret Demir, sanık Can Dündar için çıkartılan davetiyenin, eşi Dilek Dündar'a tebliğ edildiğini belirtti.



Yurt dışına çıkış kayıtlarıyla ilgili olarak emniyete yazılan yazıya cevap geldiğini söyleyen Başkan Fikret Demir, Can Dündar'ın 7 Temmuz 2016'da Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan çıkış yaptığını ve dönmediğinin anlaşıldığını da tutanağa geçirdi. Bunun üzerine söz alan Dündar'ın avukatı Abbas Yalçın,' Müvekkilimin yurt dışı adresini celse arasında bildireceğim. Bu şekilde savunmasını alabilirsiniz' dedi.



Yakalama kararı çıkarıldı, duruşma ertelendi



Mahkeme heyeti, Can Dündar hakkında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan bir davada ve Ankara ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları'nda yürütülen soruşturma evraklarından verilmiş yakalama kararı bulunduğunu, sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hapis cezası almasından sonra yurt dışına gitmesi ve yakın zamanda dönmeyeceğine dair basına yansıyan beyanları nedeniyle kaçtığı anlaşıldığından hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma, ertelendi.



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kapatılan Özgür Gündem'in 22 Haziran'da bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı gerekçesiyle Can Dündar'ın 'Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Kaynak : DHA