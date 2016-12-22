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560 bin TL'yi kız kardeşine verdi, eniştesi şoke etti!

Büyükçekmece'de kayınbiraderinin kafesini satarak kızkardeşinin evinde sakladığı 560 bin lirayı, hırsızlarla anlaşarak çaldırdığı iddia edilen enişte Nevruz U., ile olaya karışan 5 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlıktan sonra 250 bin lira değerinde lüks bir otomobil aldığı tespit edilirken, paranın geri kalan kısmı bulunamadı. Şüphelilernden 3'ü ile Nevruz U., tutuklandı.

3. Sayfa / 22 Aralık 2016 Perşembe 12:19
560 bin TL'yi kız kardeşine verdi, eniştesi şoke etti!

Mimar Sinan Mahallesi’nde 9 kasım 2016 tarihinde meydana gelen olayda bir eve giren hırsızlar, içerde bulunan ve içinde 560 bin lira ve ziynet eşyaları olan kasayı sırtlayarak kaçtılar. Şüphelilerin, kasayı taşırken güvenlik kameralarına yakalandıkları tespit edildi.

FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN BİR HİKAYE ÇIKTI

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada film senaryolarını aratmayan bir olay çıktı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızlık yapan kişilerin kimliklerine ulaştı.

Esenler ve Silivri’de yapılan operasyonda Ramazan K.(33), Remzi Y.(29) ve Taner Y.(31)’in aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerle ilgili yapılan çalışmalarda hırsızların, olayın öncesi ve sonrasında evi soyulan ailenin eniştesi olan Nevruz U., ile sık sık konuştuğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine Nevruz U., da gözaltına alındı.



KAFESİNİ SATIP PARAYI KIZKARDEŞİNİN EVİNE KOYMUŞ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada mağdurlardan Kemal O.(43)’nun Büyükçekmece’de sahibi olduğu kafeyi 560 bin liraya sattığı ve aldığı parayı güvenli olduğunu düşünerek kızkardeşinin evindeki kasaya koyduğu tespit edildi. Kemal O.’nun evli kızkardeşini, bu paradan kimseye bahsetmemesi konuşunda uyardığı öğrenildi.

WHATSAPP'TA GÖRMÜŞ

Ancak kızkardeşlerden birinin, diğer iki kızkardeşi ile birlikte kurduğu Whatsapp grubunda evde para bulunduğunu yazması üzerine, eşinin telefonunu karıştıran Nevruz U'nun bu paradan haberdar olduğu ve hırsızlarla anlaştığı tespit edildi.

Hırsızlarla kasada bulunan parayı yarı yarıya paylaşmak için anlaştığı tespit edilen Nevruz U'nun olaydan sonra parayı istediği ancak hırsızlardan sadece 20 bin lira alabildiği öğrenildi. Nevruz U.'nun bir süredir işlerinin bozuk olduğu ve mali sıkıntı çektiği belirlendi.

250 BİN TL'YE LÜKS OTOMOBİL ALMIŞ

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden hırsızlığa karışan Ramazan K.(33), Remzi Y.(29) ve Taner Y.(31) ile Nevruz U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Remzi Y.’nin hırsızlık olayından sonra kendisine 250 bin lira değerinde lüks bir otomobil aldığı tespit edilirken, paranın geri kalan kısmını bulmak için çalışmalar sürüyor. Kaynak : AA

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