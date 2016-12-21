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Suikastçi 'Işık Evleri'nden

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren suikastçi, suikastten bir gün önce otelin 214 numaralı odasına yerleşti.

Güncel / 21 Aralık 2016 Çarşamba 09:41
Suikastçi 'Işık Evleri'nden

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Habertürk'ün haberine göre, Altıntaş, saldırının yapıldığı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin arka tarafına bitişik oteli 14 Aralık'ta telefonla arayarak 2 gün için rezervasyon yaptırdı.

SUİKASTİ 214 NO'LU ODADA PLANLADI
Suikasttan bir gün önce, 18 Aralık'ta otelin 214 numaralı odasına yerleşen Altıntaş'ın saldırı günü saat 17.30 sıralarında otelden çıktığı belirlendi.



FOTOĞRAF: Suikastçı polis, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne yaklaşık 150 metre uzaklıktaki otelde kaldı.

IŞIKEVİN'DEKİ TOPLANTILARA KATILDI
Suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ soruşturması dosyasında ismine rastlandı. Altıntaş'ın İzmir Buca'da Işıkevi'ndeki toplantılara katıldığı iddia edildi.

İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu Altıntaş'ın ismi aynı okulda öğrenci olan C.S.'nin verdiği ifadede şöyle geçiyor:

“Fetullah Gülen cemaatinin toplantılarına bu sene başındaki eğitim-öğretim yılı başında gitmeye başladığını, kendisini bu yapıya Kağan B.'nin götürdüğü, Buca Belediyesi yakınında bulunan eve gittiğini, Hamza isimli şahsın karşıladığını, o anda yanında Kadir Şamlı, MEHMET MERT ALTINTAŞ; Sercan Başar, Kaan Bülbül ve Ufuk Gül'ün olduğunu beyan etmiştir.”

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