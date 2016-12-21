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New York Borsası rekorla kapandı

New York borsası, Amerikalı büyük bankaların ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Ekonomi / 21 Aralık 2016 Çarşamba 00:29
New York Borsası rekorla kapandı

Dow Jones Sanayi Endeksi 91,56 puan (yüzde 0,46) artışla 19.974,62 puandan, Standard &amp; Poor's 500 Endeksi de 8,23 puan (yüzde 0,36) yükselişle 2.270,76 puandan kapandı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 26,50 puan (yüzde 0,49) değer kazanarak 5.483,94 puana yükseldi.

Böylece, Dow Jones Sanayi ve Nasdaq Teknoloji Endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkarak kendi rekorlarını kırdı.

ABD'li dev yatırım bankalarından Citigroup'un hisse başına değeri yüzde 1,9 artış kaydederken, Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 1,6 ve JP Morgan Chase'in hisseleri yüzde 1,3'e yükseldi.

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse başına değeri yüzde 3 artış gösterirken, internet şirketi Yahoo'nun hisseleri yüzde 1,9 değer kazandı.

Kaynak : AA

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