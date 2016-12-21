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14 ilde FETÖ operasyonu

Samsun merkezli 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Güncel / 21 Aralık 2016 Çarşamba 16:54
14 ilde FETÖ operasyonu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında Samsun merkezli Asarcık ilçesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı illerinde 41 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

85 polisin görev aldığı operasyonda aralarında iş adamları, FETÖ'nün eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer çalışanlar, OMÜ'de eğitim gören ve mezun olan öğrenciler, askeri okuldan atılan öğrenciler, ihraç olan 1 subay, 1 diş hekimi ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün haberleşme ağı ByLock kullananların da bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak : İHA

Fetö Terör Örgütü


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