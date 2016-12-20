Evinde FETÖ kitapları bulundu

Altıntaş'ın polis okuluna girişinde referans olarak gösterdiği iki üst düzey emniyet görevlisinin ise FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın evinde yapılan aramada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve El Kaide'ye ilişkin kitaplar bulundu.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, saldırgan Altıntaş'ın Ankara'nın Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi'ndeki evinde polis ekiplerince yapılan aramada, FETÖ ve El Kaide'ye ilişkin kitaplar bulundu.







Altıntaş'ın yaşadığı daire, aramanın ardından mühürlenmişti. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi olarak evin önünde bekleyişi sürerken, apartman sakinleri dışında kimsenin içeri girişine izin verilmiyor.



Öte yandan Altıntaş'ın polis okuluna girişinde referans olarak gösterdiği iki üst düzey emniyet görevlisinin FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.





Kaynak : AA