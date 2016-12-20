Dünya liderlerinden tepki

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıcı sonucu öldürülmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.



Başkanlık Geçiş Ekibi İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Trump mesajında, "Karlov'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Bir büyükelçinin öldürülmesi uygar düzenin bir ihlalidir ve evrensel olarak kınanmalıdır." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un ölümü, iki kişinin de yaralanması ile sonuçlanan Ankara saldırısını sert biçimde kınadıklarını belirtti. ABD'nin bu alçak saldırının araştırılmasında, Rusya ve Türkiye'ye yardım etmeye hazır olduğunu vurgulayan Kerry, 'Bu alçakça saldırı, dünyanın değişik yerlerinde ülkelerini temsil etmeye çalışan tüm diplomatların haklarına ve güvenliklerine karşı da yapılmıştır' dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rus Büyükelçisi'ne düzenlenen saldırıyı kınadı. Kirby, "Kaynağı ne olursa olsun, bu şiddet eylemini kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Kirby, dualarının Rus Büyükelçi ve ailesiyle olduğunu ifade etti.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric saldırıyı kınayarak, sorumluluların adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine dünyadan çok sayıda tepki geldi.



Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırıyı kınadı.



AB Dış Eylem Servisi'nden yapılan açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin saldırısı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a gönderdiği mesajı paylaşıldı.



Mogherini'nin mesajında, "Ankara’da bu öğleden sonra Büyükelçi Andrey Karlov’a gerçekleştirilen akıl almaz saldırıyı duyunca derin sarsıntı yaşadım. Ailesi, çalışma arkadaşları ve Rus yetkililerle tamamen aynı duyguları paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



AB'nin Rusya'nın Türkiye’deki temsilcisine gerçekleştirilen bu saldırıyı "olabilecek en sert biçimde kınadığı" belirtilen mesajda, "Bu suç teşkil eden şiddet eylemi karşısında Rusya’yla dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulunuldu.



"BU ÇİRKİN DAVRANIŞIN HİÇ BİR MAZERETİ OLAMAZ"



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi’nin öldürülmesini kınıyorum. Ailesine ve Rus halkına başsağlığı diliyorum. Bu çirkin davranışın hiç bir mazereti olamaz." ifadesini kullandı.



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt yaptığı açıklamada, Ankara'da düzenlenen saldırıyı kınayarak, "Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi'ne karşı düzenlenen bu aşağılık terör saldırısını kınıyorum. Tüm Rus diplomatlarıyla birlikte, Büyükelçi Karlov'un ailesi, çalışma arkadaşları ve dostlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



Agramunt, saldırının AKPM üyesi ülkeleri hedef alan ilk saldırı olmadığına işaret ederek, "Bugünkü saldırı istikrar, barış ve uluslararası işbirliğinin temeli olan diplomasiyi hedef alan bir saldırı olarak özel öneme sahiptir" değerlendirmesinde bulundu. Agramunt mesajında Rusya ve Türkiye başta olmak üzere, terörizmle mücadelede tüm AKPM üyesi ülkelere güçlü desteklerinin süreceğini belirtti.



Avrupa Konseyi Genel Sekreteri​ Thorbjorn Jagland ise sosyal medya aracılığıyla yaptığı kısa açıklamada, "Büyükelçi Karlov'un ailesi, arkadaşları ve Rusya yönetimine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR ŞEY ŞİDDET VE TERÖRİZME GEREKÇE GÖSTERİLEMEZ"



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande yaptığı yazılı açıklamada Rus Büyükelçi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesini "şiddetle" kınadığını bildirdi.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ise yazılı açıklamasında, "Rusya Büyükelçisinin hayatına mal olan saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hiçbir şey şiddet ve terörizme gerekçe gösterilemez. Bu korkunç olay karşısında Rusya ve Türkiye'yle dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.



Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’de Rus elçisinin öldürülmesini sert bir şekilde kınandığı belirterek, düşüncelerinin elçinin ailesinde olduğu ifade edildi.



Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara’daki Rus elçisine yapılan suikastın çok üzücü bir haber olduğunu kaydederek, Alman hükümetinin bu anlamsız eylemi kınadığını belirtti.



"İNSANLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİ HAKLI GÖSTEREBİLECEK GEÇERLİ HİÇ BİR NEDEN OLAMAZ"



Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Karlov’un öldürülmesini kınayarak, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.



Plevneliev şu ifadeleri kullandı:



"Dünyada radikalizmi ve insanların öldürülmesini haklı gösterebilecek geçerli hiç bir neden olamaz. Bu tür olaylar demokratik topluluğunun kararlı tepkisiyle karşılaşmalıdır."



İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni sosyal medya hesabından “Ankara’da Büyükelçi Karlov’un korkunç şekilde öldürülmesi dolayısıyla Rusya Federasyonu’na yakınlığımı belirtirim." ifadelerini paylaştı.



Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Roma’da Rus Büyükelçisi Sergey Razov ile görüştüğünü belirterek, "Türkiye’de Andrey Karlov’un öldürülmesinden dolayı bizim kınamamızı ve taziyelerimi kendisine ifade ettim." dedi.



İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da derin infial yaratan olayın İtalya tarafından güçlü şekilde kınandığı belirtilirken, İtalyan hükümetinin, Büyükelçi Karlov’un ailesine yakınlığı dile getirildi. Açıklamada, yaşanan bu trajedinin, uluslararası partnerlerle teröre karşı yoğun bir mücadele verilmesini öncelikli hale getirdiği ifade edildi.



"BARBARCA BİR SALDIRIDIR"



Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ankara’daki Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un ölümüne yol açan terörist saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Amacı doğası gereği barışı ve diyalogu desteklemek olan bir diplomatın trajik ölümüne yol açan barbarca bir saldırıdır. Bu suikast eyleminin bölgede gerilimi arttırmaya ve bölgesel istikrarsızlığa yönelik olduğuna ilişkin endişelerimizi belirtiyoruz. Rus hükümetine ve Rus diplomatın ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.



İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, resmi Twitter hesabından attığı mesajında "Türkiye'de Rus Büyükelçisi'nin öldürülmesini güçlü bir şekilde kınıyorum. Terörizm, demokratik bir toplumda asla yer bulamayacak." diye yazdı.



İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "İspanya, Rusya Federasyonu'nun Türkiye'deki Büyükelçisi Andrey Karlov'a karşı yapılan saldırıyı en güçlü ifadelerle kınamaktadır ve terörizme karşı mücadelede verdiği sözleri bir kez daha yinelemektedir. İspanya Hükümeti, bu zor dönemde Büyükelçinin ailesine başsağlığı diler ve Türkiye ve Rusya hükümetleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade eder." denildi.



"BU OLAY, BİR KEZ DAHA TERÖRİZMLE ACIMASIZCA HESAPLAŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİ"



Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic yayınladığı taziye mesajında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dimitri Medvedev ve Rusya halkına hükümet adına başsağlığı diledi. Vucic mesajında, Sırbistan'ın Rus halkının acısını paylaştığını belirterek, "Bu olay, bir kez daha terörizmle acımasızca hesaplaşmamız gerektiğini gösterdi. Sırbistan her zaman, tüm gücüyle barışa destek olacaktır." ifadelerine yer verdi.



Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic de mesajında, Ankara'daki terör saldırısını "şiddetle kınadığını" belirterek, "Öldürülen büyükelçinin ailesi, Dışişleri Bakanlığı ve tüm Rusya'nın acısını paylaşıyoruz." dedi.



Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi de resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik hain saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.



Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus büyükelçiye yönelik saldırıyı kınadığını belirterek, Kosova halkı adına büyükelçinin ailesi ve Rus hükümetine başsağlığı diledi.



Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus büyükelçiye yönelik hain saldırıyı şiddetle kınadığını kaydederek, "Dualarımız onun ailesi ile birlikte. Rusya Dışişleri Bakanlığına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verdi.​



"ŞİDDETİN KÖTÜ BİR YANSIMASI"



Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyükelçi Karlov’a yönelik saldırıyı kınayarak, "Rus Büyükelçiye Ankara’da yapılan suikastı güçlü bir şekilde kınıyorum. Şiddetin kötü bir yansıması. Bütün dualarımız onun ailesi için." ifadelerini kullandı.



Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar Haber Ajansı'na (MTI) yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisine yapılan saldırıyı sert bir şekilde kınadıklarını söyledi.



Szijjarto yaptığı açıklamada, saldırı haberi dolayısıyla şoka uğradıklarını belirterek, ''Bu trajedi, terörizmin her türlüsüne karşı mücadele etmemizin gerekliliğini gösteriyor. Büyükelçinin ailesinin yanı sıra Rusya vatandaşlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum.'' dedi.



"DERİN ŞOKTAYIM"



Romanya Dışişleri Bakanı Lazar Comanescu yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’a bir mesaj göndererek, Rusya'nın Ankara’daki Büyükelçisi Andrey Karlov’un ölümüyle sonuçlanan bu akşamki saldırıyı şiddetle kınadıklarının altını çizdi.



Comanescu mesajında bir Büyükelçiye yapılan aşağılık terör saldırısı ile teröre karşı mücadelenin önemine bir kez daha değindi. Rus halkıyla dayanışma içinde olduklarını da belirten Comanescu, hayatını kaybeden Büyükelçinin ailesine de taziyelerini iletti.



İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ise resmi Twitter sayfasından Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesini kınayarak, "Derin şoktayım, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrei Karlov'a suikastı bende derin bir şoka neden oldu. Rusya'ya ve merhumun ailesini başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.