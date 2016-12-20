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3. Havalimanı'nın açılış tarihini açıkladı

Avrasya Tünelinin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 3. Havalimanının 26 Şubat 2018’de açılacağını söyledi.

Güncel / 20 Aralık 2016 Salı 15:41
3. Havalimanı'nın açılış tarihini açıkladı

Avrupa ve Asya kıtasını denizi altında karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'nin açılışı nedeniyle Yenikapı'da tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Faik Nishani, Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve binlerce vatandaş katıldı.

3. HAVALİMANININ AÇILIŞ TARİHİNİ VERDİ

Başbakan Binali Yıldırım, 3. havalimanının açılış tarihini de açıkladı.

Yıldırım, 'Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümünde asrın projesi Marmaray'ı hizmete aldık. Geçtiğimiz haziranda Osman Gazi Köprüsü, ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü. İnşallah yeni havalimanımızı 2018 yılının 26 Şubatında devreye almış olacağız' ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA

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