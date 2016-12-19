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Yaralı askerlerin patlamadan önceki son selfiesi

Kayseri'deki hain saldırıdan 2 dakika öncesinde çarşı iznine çıkan askerlerin çektikleri selfie ortaya çıktı.

Yaşam / 19 Aralık 2016 Pazartesi 10:11
Yaralı askerlerin patlamadan önceki son selfiesi

Kayseri'de geçtiğimiz gün çarşı iznine çıkan askerlerin bindiği otobüs, hain terörün hedefi oldu. 14 askerin şehit olduğu, 55 askerin yaralandığı bombalı terör saldırısından iki dakika önce askerlerin otobüste çektikleri selfie ortaya çıktı.

SALDIRIDAN 2 DAKİKA ÖNCE ÇEKİLEN SELFİELERİ ORTAYA ÇIKTI
Vatan'dan Esra Can Sinav ve Dilay Aydın'ın haberine göre, 08.43'te otobüste çekilen selfiede askerlerin çarşı izni öncesi birlikte kameraya gülümsedikleri görülüyor. Fotoğrafa poz veren askerlerin tamamı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. Ancak fotoğraf, bombalı saldırının hedefi olan otobüste çok sayıda er ve erbaşın bulunduğunu gösteriyor.



'ALACAK NEFESİMİZ VARMIŞ, RABBİM ŞEHİTLERİMİİ YANINA ALDI'
Terhisine tam 33 gün kalan Bilişim Teknolojileri öğretmeni Kapullu, hastane odasından fotoğraflarını da sosyal medyadaki hesabından “Fotoğrafı 08.43'te paylaşmışım, iki dakika sonra patlama oldu. Alacak nefesimiz varmış. Rabbim şehitlerimizi yanına aldı” notuyla paylaştı.

HASTANEDE TEDAVİLERİNE DEVAM EDİLİYOR
Aynı karede yer alan diğer askerler Kocaali Salihspor'da futbolcu olan İlker Bal, bilişim öğretmeni Gökhan Keskin, Hakan Şimşek Yakar ve Hamza Şolt'un Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor.

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