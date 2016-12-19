Sarısülük davasında karar

Polis Ahmet Şahbaz, hakkında verilen 7 yıl 9 aylık hapis cezasının Yargıtay Ceza Kurulu tarafından usülden bozulmasıyla tahliye edilmişti.



1 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Yeniden yargılanan polis Şahbaz'a bu kez 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verildi.



CEZA PARAYA ÇEVRİLDİ

Cezası adli para cezasına çevrildi.



SARISÜLÜK, GEZİ EYLEMLERİNDE BAŞINDAN VURULMUŞTU

Ethem Sarısülük, iki yıl önce Ankara Kızılay'da bulunan Güvenpark'taki Gezi eylemlerinde polis memuru Ahmet Şahbaz tarafından başından vurularak ağır yaralanmış, 14 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti.





