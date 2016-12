Hastalar artık ilacını tam saatinde alacak

Projeyle ilgili bilgiler veren Makine Mühendisi Mahir Taş, Türkiye'de atık, kullanılmayan ilaçlar hakkında yaptıkları araştırmaların kendilerini böyle bir proje yapmaya sevk ettiğini söyledi.



Geliştirilen sistem sayesinde ilgili doktor veya görevlinin hangi hastaya ne kadar ilaç verilmesi gerekiyorsa günlük-aylık gibi programları kendilerinin yapabileceğine dikkat çeken Taş “Ülkemizde 2011 yılı verilerine göre 503'ü özel olmak üzere bin 453 hastane bulunmaktadır. Tüm bu hastanelerde bulunan her yatalak hastanın kullanması zorunlu günlük ilaçları bulunmaktadır. Hastaneler bu ilaçları kutularından çıkarıp her hastaya özel olarak günlük kullanıma uygun bir şekilde paketlemektedirler. Yatağa bağımlı hasta sayısı 150 bini bulan ülkemizde bu ilaçların düzenli ve güvenli şekilde verilmesi hem sağlık hem de ekonomik olarak çok önemlidir. Cihaz bu sisteme yardımcı olacak şekilde ilaç paketleme işlemleri gerçekleştirecektir. Kullanıcı tarafından kolay çıkarılan ve temizlenebilen bir tabla üzerine paketlenmek istenen ilaçlar dökülecektir ve cihaz belirlenen sayıda sırası ile besleme ünitesine alarak paketleme işlemlerini gerçekleştirecektir. İlaçların düzgün şekilde kendi paketinden çıkarılması ve düzgün şeklinde tabaya alınması için ek aparatı da yine bulundurulacaktır. Daha önce sisteme girilen hasta bilgisi, ilaç kullanımı tarihi ve gerekirse hasta adı üzerinde olacak şekilde oluşturulan küçük torbalara istenildiği kadar ilaç doldurarak içeriye hava girmeyecek şekilde paketlenme işlemi gerçekleşecektir. Kullanıcı ara yüzü istenilen hastanelerde, hastane otomasyon sistemine direk bağlı olacaktır ve ilgili doktor veya görevli hangi hasta için ne kadar ilaç gerekiyorsa günlük-aylık gibi programlarını kendisi yapabilecektir. Sistem yapılan bu tercihleri ilaç kullanımı tarihine göre kontrol edip uygunluğunu onayladıktan sonra paketleme işlemi güvenli bir şekilde tamamlanabilir. Bununla beraber yine hastanın ne zaman hangi ilacı kullanması gerektiği sistem tarafından takip edilip gerekli bilgilendirme yine yapılacaktır” dedi.



“Türkiye'deki atık kullanılmayan ilaçlar hakkında yaptığımız araştırmalar bizi bu sistemi yapma amacına doğru itmiştir' diyen Taş 'Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu tip ‘akıllı ilaç kullanım' kontrolünün sadece hastanelerde yatalak hastalar için uygun olabileceği görülmüştür. Ufak bir diş ağrısı verilen 3 günlük antibiyotik tedavisi için bile 1 kutu ilaç alınması bu tip cihazların hastanelerin yanı sıra eczanelerde de kullanılabilmesi gerektiğinin kanıtıdır. Bu konu ise ancak devletimizin yönetmelik değişikliği ile sağlanabilmektedir. Hastanelerdeki sistemlerin ise kullanışsız ya da çok pahalı olduğu görülmektedir. Projemiz, hastanelerdeki bu tip cihazlara alternatif, daha ucuz daha güvenli sistemler sunmak amacı gütmektedir” diye konuştu.



Sistemin ilk kez kendileri tarafından geliştirildiğini kaydeden Taş, “Bu tarz çalışan sistem ilk kez bizim tarafımızdan geliştirildi. Projemiz, akıllı ilaç kullanıma yönelik bir sistem. Hasta, her öğün hangi grup ilaçtan ne kadar alacağı bu sistem sayesinde hastane içerisinde kontrol altında tutulacak. Bu sistem hastaya özel paketleyerek hastanın kullanımına sunuyor. Hasta günlük ilacını unutuyor, yada fazla alıyor gibi olumsuzlukları ortadan kaldırarak sistem sayesinde tedavisini en uygun şekilde tamamlamış oluyor. Dolayısıyla görevli hemşire hastalarla teker teker uğraşmış olmuyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 1.5 milyon TL'lik ilaç israfı var. Bu sistem bu israfın önüne geçmede önemli rol oynayacak. Her hastaneye lazım olan bir ürün” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Taş, geliştirdiği cihazı Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine de tanıtıyor. Kaynak : İHA