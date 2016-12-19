Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı

Ünlü sanatçı Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü Nihat Şaki hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Şaki'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsini istedi.



Sanatçı Erdal Tosun'un (53) aracına çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Nihat Şaki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Karabulut tarafından hazırlanan iddianamede, Erdal Tosun'un kızı Zeynep Kiraz Tosun 'müşteki', tutuklu Nihat Şaki ise 'şüpheli' olarak yer aldı. Olayın oluş şekli, kamera kaydı görüntüleri ve olay sonrası alınan raporları değerlendiren savcılık, şüpheli Şaki'nin 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan cezalandırılmasını istedi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 75'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, Şaki'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.







İstanbul Sarıyer'de 29 Kasım 2016 sabahı, diyaliz makinesine girmek için evinden yola çıkan sanatçı Erdal Tosun, karşı yönden gelen Nihat Şaki'nin kendi aracına çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay nedeniyle yaralanan sürücü Nihat Şaki, gözaltına alınmış daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?



Sanatçı Erdal Tosun'a çarpan aracın sürücüsü Nihat Şaki ifadesinde, 'Olay sabahı müdürümü almak üzere Sarıyer yönüne gidiyordum. Hava yağmurluydu ve yol ıslaktı. Ayrıca sabahın erken saatleri olması nedeniyle hava karanlıktı. Ben orta şeritte gidiyordum. Bu esnada orta şeritten en sol şeride geçtim. Bir müddet gittikten sonra yolda bulunan su birikintisine girdim. Su birikintisi yüzünden orta refüjü de fark etmemiştim. Bu esnada hızımın ne kadar olduğunun farkında değildim. Öndeki aracın sıçrattığı sulardan korunmak için hızımı yavaşlattım. Gaz pedalından ayağımı çektim. Ben su birikintisine girdikten sonra refüje çarptım ve aracın direksiyon hakimiyetini kaybettim. Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Kaza esnasında başıma aldığım darbeden dolayı şuurumu kaybetmiştim. Kaza sırasında başka bir araca çarptığımı fark etmedim. Sadece kendime zarar verdiğimi düşündüm. Ancak hastaneye gelen iş arkadaşlarımdan kaza sırasında karşı yönden gelen bir araca çarptığımı, o aracı kullanan şahsın öldüğünü öğrendim' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak : İHA