'Sadakat Kartları'ndaki hediye puanlar için son günler

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akaryakıt istasyonları, giyim, ayakkabı, kozmetik, teknoloji ve takı mağazaları, alışveriş merkezleri, zincir marketler ve ulaşım firmalarının daha fazla kişiye ulaşabilme ve kendilerine bağlama adına tüketicilere 'sadakat kart' dağıttığını söyledi.



Bu kartların sayısının son yıllarda inanılmaz artış gösterdiğini ifade eden Ağaoğlu, 'Bir tüketicide her bir sektörde bir kart olmuyor. Örneğin cüzdanında 3 akaryakıt firmasına ya da 5 zincir markete ait sadakat kart bulunuyor. Bu kartlar sayesinde neredeyse cüzdanlarda yer kalmadı.' dedi.



Ağaoğlu, bu kartlarda kredi kartlarında olduğu gibi alışveriş yaptıkça para yerine geçen puanlar biriktiğini vurgulayarak, 'Her firma belirli miktarlarda puanlar yüklüyor. Bu puanlar biriktikçe para olarak kullanılıyor. Tüketiciler biriken puan kadar alışverişi belki de ücretsiz yapacak ya da biriken puan kadar indirim alacaklar. Kredi kartında olduğu gibi sadakat kartlarında da biriken puanların unutulmamasını, kullanılmasını öneriyoruz. Özellikle sadakat kartlarda yeni yıla girerken puanlar siliniyor. 31 Aralık'a kadar puanların mutlaka kullanılması gerekiyor, aksi halde hediye paralar 1 Ocak itibarıyla silinmiş olacak.' diye konuştu.



Yoğun olmayan saatlerde puanlarınızı kullanın



Bazı firmaların bu konuda müşterilerini uyardığını belirten Ağaoğlu, 'Bazıları ise hiç oralı olmuyor. 'Unutsunlar bize kalsın' diye bekleyenler var. Bazı tüketiciler, kasalarda arkalarında bekleyen diğer tüketicilerin tepkilerinden çekindiklerinden puanlarını kullanamıyor. Bu yüzden yoğun olmayan ve hafta sonu dışındaki günler tercih edilmeli.' ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Bursa'da bir alışveriş merkezi, müşterilerine 'sadakat kartları'nda biriken puanları kullanmaları için çağrıda bulundu.



Merkezin sadakat kartını kullananlara yapılan duyuruda, 'Kartı kullananlar, yıl sonuna kadar hem altın kampanyasına katılmaya hem de biriktirdikleri puanlarla kendileri ve sevdikleri için hediyeler kazanmaya devam edecekler. Yıl boyu biriktiren puanlar ise 31 Aralık akşamı sıfırlanarak yeni yılda tekrar puan biriktirmeye başlanabilecek. Altın kampanyasına katılım ise 30 Aralık akşamı son bulacak.' denildi. Kaynak : AA