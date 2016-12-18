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İstanbul'da bir polis şehit oldu

İstanbul’da Ümraniye’de bir polis, HDP İlçe bürosunu basmak isteyen kalabalığı ikna etmek için çatısına çıktığı binadan düşerek şehit oldu.

3. Sayfa / 18 Aralık 2016 Pazar 21:41
İstanbul'da bir polis şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, son günlerde yaşanan terör olayları tepki gösteren bir grup öğle saatlerinde HDP Ümraniye ilçe binasını basmak istedi. HDP ilçe binası önünde önlem alan polis ekipleri öfkeli kalabalığı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büroda görevli polis memuru Numan Şerif Datlı, kalabalığı ikna etmek için binanın çatı kısmına çıktı. Kalabalığa seslenmeye çalışan Datlı, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan Datlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.




Kaynak : İHA

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