Yeni yılla beraber 6 büyük müjde devreye giriyor

İşte o müjdelerden birkaçı;



Devlet, 65 yaş aylığı ile hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara 3 ayda bir maaş ödemesi yapıyor. Üstelik artık bu maaştan yararlanmak daha kolay. Çünkü aynı evde yaşayan herkesin gelirine bakılmıyor. Ödenecek tutarlar da yeni yılda zamlanıyor.



OCAKTA ZAM GELİYOR



Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde ödenen maaş, halen 685,06 lira olarak uygulanıyor. Bu tutar Ocak'ta zamlanacak. 3 aylık maaş 705 liraya ulaşacak.



65 yaş aylığı alabilmek için 3 temel şart bulunuyor. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkinci şart ise hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. 65 yaş aylığı alabilmek için üçüncü şart ise gelir.



SADECE KENDİSİ VE EŞİNİN GELİRİ DİKKATE ALINACAK



Daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık bu şart değişti. 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başı gelir 392 liranın altındaysa aylık bağlanabiliyor.



65 yaş aylığı almak isteyen vatandaşlar bulundukları ilçenin kaymakamlıklarına ve vakıflara başvuruda bulunabilir. Başvuru sırasında 'yaşlılık aylığı başvuru formu'nun imzalanarak teslim edilmesi gerekiyor. Başvuru, vasi tarafından yapılacaksa, mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararıyla birlikte yapılıyorEMEKLİYE ZAM FARKI Ocak'ta emeklilerin maaşı da artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı yapılacak. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammını belirleyecek.



MEMUR EMEKLİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI



Memur emeklilerine ise Ocak'ta yüzde 3'lük toplu sözleşme zammı var. Ayrıca 2016'nın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon yüzde 5'i aşarsa, aşan kısım da yüzde 3'lük zammın üstüne eklenecek. Enflasyon tahminlerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.73 olacak.



ESNAFA İŞSİZLİK PARASI



Esnafa işsizlik maaşı için çalışmalarda sona yaklaşıldı. İflas, doğal afetler ya da ekonomik kriz gibi nedenlerle dükkanınıişletmesini kapatmak zorunda kalan esnafa maaş ödenmesi için işşizlik fonu kuruluyor.



10 GÜN İÇİNDE BAŞBAKANA GİDECEK



Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, esnaf için işsizlik fonu kurulması için çalışmaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüklerini belirterek, "Bir altyapı oluşturduk, çalışmayı 1 hafta, 10 gün içinde Başbakanımız'a sunacağız. Ona göre düzenlemenin takvimini belirleyeceğiz" dedi.



DEVLET DESTEK OLACAK



Düzenleme tamamlandığında, bakkal, berber ya da bir başka meslek grubundaki esnaf dükkanını elinde olmayan bir sebeple kapatırsa belirli bir süre belirlenen miktarda fondan maaş alabilecek. Ne kadar süreyle ve hangi miktarda ödeme yapılacağına ise henüz karar verilmedi.



ŞU AN 10 AY KURALI GEÇERLİ



Fona devlet de destek sağlayacak. Halen işçilere işsiz kaldıklarında 10 aya kadar işsizlik maaşı veriliyor. İşsizlik ödeneği, çalışırken ödenen maaşın yüzde 40'ı oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.



BORÇLUYA YENİ FIRSAT



Gelir İdaresi'nden borçlulara yeni fırsat geldi. Borç yapılandırmasına ilişkin kanundan peşin ödeme tercihiyle yararlanmak üzere başvuran ancak 30 Kasım itibarıyla ödemelerini yapmamış mükellefler, 2 Ocak 2017'ye kadar ödemelerini gerçekleştirebilecek.



2 OCAK SON GÜN



Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların peşin ödeme süresi ile taksitli ödemeyi tercih edenler için ilk taksit ödeme süresinin 30 Kasım'da sona erdiği hatırlatıldı.



Açıklamada, söz konusu kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve peşin ödemeyi tercih eden mükelleflerden 30 Kasım'a kadar ödemelerini yapmamış olanların, 2 Ocak 2017'ye (bu tarih dahil) kadar peşin ödenecek tutarları yüzde 1.40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla ödeyebilecekleri kaydedildi.MAAŞ MAKASI KAPANACAK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emekli maaşları arasındaki farklar ile ilgili sorular üzerine, "AK Parti dönemine baktığınızda bu farkın, makasın en çok kapandığı dönemdir. Alt gelir durumundaki emeklilerimizle üst emeklilik geliri olan grup arasındaki makasın her dönemde biraz daha kapandığını göreceksiniz" şeklinde yanıtladı.



KRONİK HASTALARA SOSYAL YARDIM



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca başlatılacak yeni sosyal yardım programı ile kanser ve verem gibi uzun süreli tedavi gerektiren ve kronik hastalıklar ile mücadele eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek sağlanacak.



YARDIM PROGRAMI BAŞLATILACAK



Tedavi süreçlerinde maddi olarak yıpranan yoksul durumdaki vatandaşlar için başlatılacak yardım programının 81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yürütülmesi planlanıyor. İhtiyaç sahiplerine yapılacak yardımın miktarı, kaç kişinin yararlanacağı gibi detaylar ise daha sonra belirlenecek.

