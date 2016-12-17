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Şehit ateşi Başkent'e düştü!

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Başçavuş Volkan Külekçi’nin Ankara’daki baba ocağına ateş düştü.

3. Sayfa / 17 Aralık 2016 Cumartesi 14:06
Şehit ateşi Başkent'e düştü!

Astsubay Başçavuş Külekçi'nin babası Haşmet annesi Rabiya ve eşi Sibel Külekçi'ye acı haber Merkez Komutanlığı ekipleri tarafından verildi.

Şehit haberinin alınmasının ardından Etimesgut ilçesinde şehidin evinin bulunduğu site Türk bayraklarıyla donatıldı. 35 yaşındaki şehidin 2.5 yaşında Elifsu ve 7 yaşında Cansu ismindeki iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Şehit Başçavuş Külekçi'nin cenazesinin, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazında kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedilmesi bekleniyor.



Kaynak : İHA

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