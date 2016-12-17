Patlama sonrası skandal paylaşım!

Kayseri'deki bombalı saldırı sonrası Amerikan Wall Street Journal gazetesinin sosyal medya hesabından skandal paylaşımlar yapıldı.



İstanbul saldırısından hemen sonra paylaştığı provokatif yazısını Kayseri saldırısından hemen sonra da paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla servis edilen sözler şu şekilde:



'Türkiye, Ortadoğu'nun kayıt dışı lideri olmayı isteyen 'neo-Osmanlı' bir dış politika izliyor. ' dedi.







