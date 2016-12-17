Kayseri'yi kana bulayan teröristin kimliği tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ Kayseri Valiliği'nde açıklama yaptı.



Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'13 şehidimiz Adli Tıp'a intikal etmiş durumda. Bir şehidimiz de üniversite hastanesinde. 14 şehidimiz var. 56 yaralımız var, 12'si yoğun bakımda 4'ü ağır. Şu anda 7 kişi gözaltında, 5 kişi aranıyor. Teröristin kimliği belli.'



Sağlık Bakanı Akdağ'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar ise şöyle:



'Bir hanımefendiyle karşılaştık. Ellerini açmış dua ediyordu. İçeride hastanız mı var diye sordum. 'Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu işittim, ona dua etmeye geldim' dedi. Tabii biz de çok duygulandık. Bu millet bu ruha sahip oldukça Allah'ın izniyle milletimizin birliğini zedeleyecek hiçbir güç yok. Gerçekten görmenizi isterdim.'