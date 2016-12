Dünyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü!

Obama ve Merkel, Türkiye’ye teşekkürlerini iletirken uluslararası medya organları Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı.



Türkiye'nin Rusya ile yoğun bir diplomasi trafiği yürüterek, aylardır kuşatma altında yaşayan Halep'in tahliyesinde rol oynaması büyük yankı uyandırdı.



ABD Başkanı Obama, Türkiye'ye teşekkürlerini bildirirken, dünya basını Ankara'nın çabalarını okurlarına aktardı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Obama'yla yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Obama, ateşkese varılması ve şehri terk etmek isteyen muhaliflerle sivillerin tahliye edilmesinde Türkiye'nin çabasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti" ifadeleri yer aldı.



"Halep'in Türk sınırına ne kadar yakın olduğunu görünce o zaman bunun ne anlama geldiği anlaşılır" diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye'nin aldığı sorumluluğu övdü.



Dünya basınından tahliyelere dair bazı detaylar ise şöyle:



The Guardian (İngiltere): "Halep: Türkiye-Rusya ateşkes anlaşması, şehrin sakinlerine hayatta kalma umudu verdi" başlığıyla verdiği haberinde Rus ve Türk istihbaratının Halep tahliyesini müzakere etti.



BBC (İngiltere): Tahliye anlaşmasında rol oynayan Türkiye, Suriye genelinde bir ateşkes sağlanması için Rusya'yla tekrar temaslarda bulunacak.



Sky News (İngiltere): Türkiye, Rusya'nın Esad rejimine baskı yapmasını ve ateşkesin yürürlüğe girmesini sağladı.



Le Parisien (Fransa): Kremlin yönetimiyle temas kurarak koridor açılmasında rol oynayan Türkiye, bölgeye insani yardım ulaştırdı.



L'Orient Le Jour (Lübnan): Ortadoğu'dan haber aktaran Lübnan merkezli gazete, Halep'i terk eden yaralıların Türkiye'de tedavi altına alındığı haberini okurlarına duyurdu.



Associated Press: Uluslararası haber ajansı AP Ankara ve Moskova'nın, Suriye'de savaşan tarafların ateşkese varmasının önünü açarak, Halep'in tahliye edilmesini sağladığını abonelerine geçti.



CNN (ABD): Halep'te Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ateşkeste uzlaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de ülke genelinde barışın devam etmesini yine Erdoğan ile birlikte önereceklerini açıkladı.



The Daily Beast: ABD merkezli haber sitesi "Halihazırda 3 milyon mülteciye kapısını açarak bu alanda lider olan Türkiye, Halep'ten kaçan siviller için Suriye'de 80 bin kişilik bir çadır kent kurmayı planlıyor" dedi.



Europe1 (AB): Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, "Suriye genelinde bir ateşkes sağlanması ve politik çözümü hedefliyoruz" sözlerine yer verdi.



Al Arabia (Suudi Arabistan): Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmelerinden sonra ateşkes ihlalleri son buldu ve ölüm riski altındaki sivillerin tahliyesi başladı.



Rudaw (Irak): Putin ve Erdoğan'ın anlaşması sonarsında tahliyeler başladı, onbinlerce insanın maruz kalacağı trajedi önlendi.



Indian Express (Hindistan): Erdoğan ve Putin'in uzlaşması siviilerin tahliye edilmesinin önünü açtı.



SBS(AvustraltaTV): Erdoğan Halep için Obaba, Putin ve Merkel ile görüştü. Görüşmelerden sonra ateşkes yeniden sağlandı ve tahliyeler başladı.