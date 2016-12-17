USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Birlikte çıktıkları çarşı izninde şehit düştüler

Kayseri 1 Komando Tugayı'nda vatani görevlerine yapan Kocaeli'den 2 arkadaş bombalı saldırıda şehit düştü.

3. Sayfa / 17 Aralık 2016 Cumartesi 16:01
Birlikte çıktıkları çarşı izninde şehit düştüler
Foto Galeri için tıklayın

Kayseri'de vatani görevlerini yapan Kocaeli'den 2 arkadaş, birlikte çıktıkları çarşı iznine giderken bombalı saldırıda şehit düştü.

Erler Abdulsamet Özen ile Raşit Yücel'in şehit oldukları memleketleri Kocaeli'nin Körfez İlçesi'ndeki ailelerine bildirilirken, büyük üzüntü yaşandı.

Kayseri 1 Komando Tugayı'nda vatani görevlerine yapan Kocaeli'den 2 arkadaş bombalı saldırıda şehit düştü. İzmit'te günlük yayınlanan yerel bir gazetede çaycı olarak görev yapan Körfez Yeniyalı Mahallesi Şahin Sokak'ta oturan Hüseyin Özen'in 3 çocuğundan biri olan Abdulsamet Özen'in ailesine acı haber verildi.



Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban aileye acı haberi verirken, üzüntü yaşandı. 4,5 aylık asker olan Abdulsamet Özen'in Hakkari'de 1,5 ay görev yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi.

'VATAMINA CANIM FEDA'

Körfez Fatih Mahallesi Sümbül Sokak'ta oturan Raşit Yücel'in evine ise Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can giderken, ailesinin evde olmadığı görüldü. Şehidin fabrikada çalışan annesi Şükran Yücel'e ulaşılırken, babasına ise ulaşılamadı. Şehidin annesinin eve getirilmesi için fabrikaya gidildi. Raşit Yücel sosyal paylaşım sitesindeki 26 Kasım tarihli paylaşımında, 'Vatanıma canım feda' yazarak birliğinde çekilmiş fotoğrafı paylaştığı görüldü.


İki askerin şehit olması Körfez'de büyük üzüntü yarattı.
Kaynak : İHA

Kayseri'deki hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! Kayseri'deki hain saldırının nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! Kayseri'de bombalı saldırı! Yerel gazeteci: Şehitlerimiz var Kayseri'de bombalı saldırı! Yerel gazeteci: Şehitlerimiz var Kayseri Erciyes Üniversitesi Önünde Patlama: Yaralılar Var (İlk görüntüler) Kayseri Erciyes Üniversitesi Önünde Patlama: Yaralılar Var (İlk görüntüler) Kayseri'de şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı Kayseri'de şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı Fatih Portakal'dan tepki çeken paylaşım! Fatih Portakal'dan tepki çeken paylaşım! "Acımasız mücadele devreye alınmalı" Kayseri'yi kana bulayan teröristin kimliği tespit edildi Kayseri'yi kana bulayan teröristin kimliği tespit edildi Patlama sonrası skandal paylaşım! Patlama sonrası skandal paylaşım! Kayseri'de HDP binasına saldırı! Kayseri'de HDP binasına saldırı! Patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu Patlamada yaralanan asker: Araç bizi takip ediyordu Kayseri'de asıl hedef kimdi? Kayseri'de asıl hedef kimdi? AK Parti milletvekili acı rakamı verdi AK Parti milletvekili acı rakamı verdi Kayseri saldırısına yayın yasağı Kayseri saldırısına yayın yasağı

ŞehitPiyadeŞehadetŞehit Asker112 Acil Servis


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı