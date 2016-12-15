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FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada 30 kaymakam tutuklandı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 kaymakam tutuklandı.

3. Sayfa / 15 Aralık 2016 Perşembe 17:21
FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada 30 kaymakam tutuklandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına ilişkin 100, 101 ve 102. dönemleri kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında, kaymakam ve kaymakam adayı 30 kişi tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin yürüttüğü FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin 100, 101 ve 102. dönemleri kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan, ihraç edilen kaymakam ve kaymakam adaylarının bulunduğu kişiler, ifadeleri alınmak üzere Tokat'a davet edildi.

Soruşturma çerçevesinde bugüne kadar kente gelen 75 kaymakam ve kaymakam adayının Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alındı. Bu kişilerden 30'u tutuklandı. Şüphelilerden 25'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 20 kişi de ifadelerinin ardından, serbest bırakıldı.

Davet edilen 4 kaymakam ve 1 kaymakam adayının daha önce FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında çeşitli cezaevlerinde tutuklu oldukları, 15 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Bu arada soruşturma kapsamında komiserlik sınavı sorularının çalınmasıyla ilgili de 16 komiser hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : AA

Adli Kontrolİl Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüCumhuriyet BaşsavcılığıMilli İstihbarat Teşkilatı


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