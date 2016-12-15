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Cezaevinde intihar etti! Erkek çocuklarını...

Adana’da yaşları 9 ile 13 arasında olan erkek çocuklarına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 56 yaşındaki Salih Bolat, intihar etti. İç çamaşırıyla banyoda asılı bulunan Bolat’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa / 15 Aralık 2016 Perşembe 22:01
Cezaevinde intihar etti! Erkek çocuklarını...

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Denizli Mahallesi’nde tek başına yaşayan Salih Bolat'ın evine erkek çocuklar getirip tecavüz ettiği ihbarı üzerine harekete geçti.


Yapılan takipte eve çok sayıda erkek çocuğunun girip çıktığı görüldü. Polis bunun üzerine araştırmayı derinleştirdiğinde, Bolat'ın motosiklete bindirme, Seyhan Baraj Gölü’nde çocuklara yüzme öğretme ve harçlık verme bahanesiyle kandırıp arkadaş olduğu ve daha sonra evine getirdiğini belirledi. Ayrıca eve geldikten sonra da çocuklara tecavüz ettiği, bunu da videoya çektiği tespit edildi. Bu tespitler üzerine evde erkek çocuklar olduğu sırada baskın yapıldı. Zanlı yakalanarak emniyete, çocuklar ise çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Polis yaptığı araştırmada, Bolat'ın yaşları 9 ile 13 arasında değişen çok sayıda çocuğa tecavüz ettiğini belirledi. Çocukların aileleri de Bolat'tan şikayetçi oldu. Polis, Bolat'ın evindeki bilgisayara da el koydu. Bilgisayarı incelemeye alan polis şok oldu. Bilgisayarda yüzlerce çocuğun çıplak fotoğrafı ve cinsel ilişkiye girerken görüntüleri ortaya çıktı. Bolat'ın çocuklara tecavüz etmenin yanı sıra onları birbirleriyle ilişkiye zorlayıp izlediği ve videolarını çektirdiği ortaya çıktı. Bolat, polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etti

PolisBolatYüzmeAdana Emniyet Müdürlüğü


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