Muayene süreleri 20 dakikaya çıkacak

TBMM Genel Kurulu'nda önceki akşam sağlık Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü.



Görüşmeler sırasında millietvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Akdağ, hastanelerdeki muayene süresinin kısalığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Akdağ şunları söyledi: “Muayene süresinin 5 dakika olması kalıcı bir durum değil. İlk etapta 10 dakikaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da yeterli değil. Hatta 20 dakika olması lazım.”







YENİ DOĞANA TARAMA TESTİ



Akdağ, konuşmasında doğum öncesi bakım hizmetini en az bir kere alan anne ya da bebek oranını yüzde 70'lerden yüzde 99'lara çıkardıklarını anlattı.



Tarama testlerinden sadece birinin doğan bebeklerin yarısına yapılırken bugün 6 tarama testini, 2017'de ise 7 tarama testini neredeyse bütün çocuklara uyguladıklarının altını çizen Akdağ, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşılamada Türkiye'yi örnek ülke olarak gösterdiğini de söyledi. Kaynak : Akşam