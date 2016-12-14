Beşiktaş saldırısını düzenleyen teröristlerin kimlikleri belirlendi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beşiktaş'taki hain saldırıyı düzenleyen PKK'lı 2 teröristin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası açıklama yapan Çalışkan, saldırıyla ilgili önemli bilgiler verdi.



İki teröristin kimliği belirlendi

Habertürk'ün haberine göre, Çalışkan, bombalı saldırıyı düzenleyen iki teröristin kimliklerinin belirlendiğini, soruşturmanın akamete uğramaması için sınırlı bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti.



Bir devlet envanterine kayıtlı patlayıcı

Patlayıcının 400 kilogramlık RDX, PETN ve TNT'den oluştuğunu söyleyen Mustafa Çalışkan, 'Bunlar fabrikasyon tipi patlayıcılar. Yani bir devlet envanterine kayıtlı olması gerekiyor. Rahat bulunabilecek patlayıcılar değil. Bu da arkasında devlet desteği olduğunu gösteriyor. Saldırıyı bölücü terör örgütü PKK'nın yaptığı kesin' dedi.



Şehitlere başsağlığı

Saldırıda şehit olan 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Berkay Akbaş'ın babasını aradığını da belirten Çalışkan, 'Diğer şehit ailelerimizi de ziyaret ediyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet

eylesin' diye konuştu.



PETN nedir?

Hassas patlayıcı maddelerden toz halindeki PETN'in üzerine pamuk ipliği sarılmış olup en dış kısmı plastik izoleyle kapatılmıştır. 1 saniyede 8000 metre hızla infilak eder. İnfilaklı fitil, normal veya elektrikli infilak kapsülü ile patlatılır, yakıldığında patlamaz. 1 cm uzunluğundaki fitil içersinde yaklaşık 0.8 gram toz halde PETN maddesi bulunur. İnfilaklı fitiller, patlayıcı maddelerin patlatılmasında veya herhangi bir maddenin kesilmesinde kullanılabilirler.