USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,66 - 3,67

Beşiktaş saldırısını düzenleyen teröristlerin kimlikleri belirlendi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bombalı saldırıyı düzenleyen iki teröristin kimliklerinin belirlendiğini, soruşturmanın akamete uğramaması için sınırlı bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti.

Güncel / 14 Aralık 2016 Çarşamba 17:07
Beşiktaş saldırısını düzenleyen teröristlerin kimlikleri belirlendi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beşiktaş'taki hain saldırıyı düzenleyen PKK'lı 2 teröristin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası açıklama yapan Çalışkan, saldırıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

İki teröristin kimliği belirlendi
Habertürk'ün haberine göre, Çalışkan, bombalı saldırıyı düzenleyen iki teröristin kimliklerinin belirlendiğini, soruşturmanın akamete uğramaması için sınırlı bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti.

Bir devlet envanterine kayıtlı patlayıcı
Patlayıcının 400 kilogramlık RDX, PETN ve TNT'den oluştuğunu söyleyen Mustafa Çalışkan, 'Bunlar fabrikasyon tipi patlayıcılar. Yani bir devlet envanterine kayıtlı olması gerekiyor. Rahat bulunabilecek patlayıcılar değil. Bu da arkasında devlet desteği olduğunu gösteriyor. Saldırıyı bölücü terör örgütü PKK'nın yaptığı kesin' dedi.

Şehitlere başsağlığı
Saldırıda şehit olan 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Berkay Akbaş'ın babasını aradığını da belirten Çalışkan, 'Diğer şehit ailelerimizi de ziyaret ediyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet
eylesin' diye konuştu.

PETN nedir?
Hassas patlayıcı maddelerden toz halindeki PETN'in üzerine pamuk ipliği sarılmış olup en dış kısmı plastik izoleyle kapatılmıştır. 1 saniyede 8000 metre hızla infilak eder. İnfilaklı fitil, normal veya elektrikli infilak kapsülü ile patlatılır, yakıldığında patlamaz. 1 cm uzunluğundaki fitil içersinde yaklaşık 0.8 gram toz halde PETN maddesi bulunur. İnfilaklı fitiller, patlayıcı maddelerin patlatılmasında veya herhangi bir maddenin kesilmesinde kullanılabilirler.

Melih Gökçek: Türkiye üzerinde oyun oynanıyor Melih Gökçek: Türkiye üzerinde oyun oynanıyor Osman Gökçek: Bu patlama dış güçlerin işi Osman Gökçek: Bu patlama dış güçlerin işi Patlama anı kameralara yansıdı Patlama anı kameralara yansıdı İstanbul'daki patlamadan görüntüler İstanbul'daki patlamadan görüntüler İstanbul'da şiddetli patlama İstanbul'da şiddetli patlama Beşiktaş saldırısında şehit sayısı 45'e yükseldi Beşiktaş saldırısında şehit sayısı 45'e yükseldi Canlı bombanın kimliği belirlendi Canlı bombanın kimliği belirlendi Teröristlerin eşkalleri belirlendi Teröristlerin eşkalleri belirlendi PKK'dan DEAŞ taktiği PKK'dan DEAŞ taktiği 'Soldaki arkadaşım artık yok' 'Soldaki arkadaşım artık yok' Alçak saldırıyı PKK üstlendi Alçak saldırıyı PKK üstlendi Başbakan Yıldırım: PKK terör örgütünün marifeti olduğuna hiç bir tereddüdümüz yok Başbakan Yıldırım: PKK terör örgütünün marifeti olduğuna hiç bir tereddüdümüz yok O muhabirden skandal tweet: Çok başarılı bir terör saldırısı O muhabirden skandal tweet: Çok başarılı bir terör saldırısı İstanbul'da şehitler için veda töreni İstanbul'da şehitler için veda töreni Patlamanın üzerinden kirli siyaset! Patlamanın üzerinden kirli siyaset!

Mustafa ÇalışkanTerör ÖrgütüKemal Kılıçdaroğluİstanbul Emniyet MüdürüTıp Fakültesi Öğrencisi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı