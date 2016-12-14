Antalya’da geçtiğimiz ocak ayında Kazım Özalp Caddesi’nde bir çöp bidonunda patlama olmuş ve iki kişi yaralanmıştı. Olaydan iki gün sonra Muratpaşa Camii’nde çöp bidonlarındaki patlamayla ilgili olarak güvenlik kameralarına takılan Harun Ölmez kısa süre içerisinde yakalandı. İlk incelemesinde şahsın üzerinde zaman ayarlı el yapımı bomba parçaları ile bunlara ait materyaller de ele geçirildi. Aynı şekilde şahsın telefonunda da örgüte ait dokümanlara el konuldu. Bunun üzerine de Harun Ölmez tutuklandı.



Harun Ölmez ilk patlamanın ardından üzerindeki bomba düzeneği ile bir AVM’ye girip içeride dolaşmış ve ardından daha önce keşif yaptığı Kazım Özalp Caddesine gitmiş olduğu öğrenildi. Antalya da görülen duruşması ise tamamlandı. Kürtçe tercüman yardımı ile ifadesi alınan Harun Ölmez,’in babasının korucu olduğu ortaya çıktı. 2011 yılında PKK’ya katıldığını ifade eden ölmez ifadesinde şunları söyledi:







Babası Korucu Kardeşi PKK’lı



"Babam korucu olduğu için sürekli ailemi tehdit ediyorlardı. Ben iradem dışında bu olayı gerçekleştirdim. Bana verdikleri bombanın ses bombası olduğunu söylediler. Fazla zarar vermeyeceğini söylediler. Ben bu eylemi yapmak istemediğimi defalarca söyledim. Beni tehdit ettikleri için yapmak zorunda kaldım. Bana para vererek bu olayı yapmamı sağladılar. Ben aileme zarar gelsin istemedim. Bombayı bıraktığım çöp kutusunun dahi parçalanmayacağını düşünüyordum."



Harun Ölmez, “Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını, yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet iradesinden ayırmaya yönelik suç”tan dolayı ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.

Kaynak : AA