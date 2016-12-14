4 sosyal medya teröristine tutuklama!

İstanbul Beşiktaş'ta 44 kişinin şehit olduğu han saldırı ardından sosyal medyada saldırıyı övüp, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine mesajlar yazan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



İbrahim B., Hakan A., Filiz Ç. ile Cezmi D. isimli şüpheliler soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'a ifade verdi. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 4 şüpheli nöbetçi hakimlikçe sorgulandı.



Savcılığın sevk yazısında, 'Şüphelilerin olay tarihinde sosyal medya platformları üzerinden PKK/KCK terör örgütünce gerçekleştirilen ve polis ile sivil vatandaşların şehit olduğu bombalı saldırı eylemiyle övücü ve devletimizi aşağılayıcı mahiyetle paylaşım yaparak terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak suretiyle üzerlerine atılı 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçunu işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu anlaşılmıştır' denildi.



4 şüpheli hakimlikteki sorguları ardından savcılığın sevk ettiği suçlama kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : Sabah