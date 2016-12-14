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2000 yıllık hayvan mezarlığı bulundu

Mısır'da köpeklerin, maymunların ve kedilerin bulunduğu 2000 yıllık bir hayvan mezarlığı ortaya çıkarıldı.

Dünya / 14 Aralık 2016 Çarşamba 12:37
2000 yıllık hayvan mezarlığı bulundu

Mısır'da Kızıldeniz yakınındaki Berenike kentinde kazı sonucunda bu hayvan mezarlığı bulundu. Mezarlıktaki bazı hayvanlar, demir tasmalarıyla gömülmüş olarak bulundu. İki yavru kedinin yanında ise devekuşu yumurtası kabuğundan boncuklar bulundu.

ROMA'DAN KÖPEK GETİRİLMİŞ
Tarihi bir keşif olarak önemli bir yerde bulunan ve Berenike'de bulunan bir mezarda Roma'dan ya da Yunanistan'dan getirilmiş bir köpek bulundu. Mastif benzeri köpeğin karnında balık ve keçi etinden yapılmış son yemeğine dair buluntulara da rastlandı. Araştırmacılardan Steven Sidebotham, bu köpeğin kırık çömlek parçaları ile kaplanmış bir sepet içinde bulunduğunu ve bunun bu hayvanın çok sevildiğinin açık bir kanıtı olduğunu söylüyor.


KöpekHayvanKızıldenizYunanistanMısır


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