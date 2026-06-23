Van'da Ticari Araç Askeri Araca Çarptı! Şehidimiz Var

Van-Erciş kara yolunda rutin devriye görevindeki jandarma aracına hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu yürekleri yakan acı haber ulaştı.Meydana gelen şiddetli çarpışmada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu.Kazanın hemen ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çarpışmanın tesiriyle yaralanan 4'ü asker toplam 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Şehit Samet Karabulut'un Adana'nın Sarıçam ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.Kazaya ilişkin resmi açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaştı. Çiftçi, taziye mesajında şunları aktardı:'Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı ali olsun.'