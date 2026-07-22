Ankara Ak Parti Milletvekili Osman Gökçek’ten Özgür Özel’e Şok Sorular! “Milletvekillerini Kaç Liraya Satacaklar?”

Ankara AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracağına yönelik açıklamalarının ardından sert eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Gökçek, CHP yönetimini ve parti içi iddiaları hedef alarak kamuoyunun yanıt beklediği kritik soruları gündeme taşıdı.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından öne çıkanlar:Özgür Özel ve ekibinin açıklamaları sonrası kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluştuğunu belirten Osman Gökçek, parti içi makam ve adaylık süreçlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Değerli takipçilerim biliyorsunuz Özgür Özel dün yeni kuracağı siyasi partiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tabii kamuoyunun aklında da birçok soru işareti var. Bunlardan bir tanesi; acaba yeni kuracakları siyasi partide belediye başkanlıklarını ve milletvekilliklerini kaç liraya satacaklar?"Geçmişteki iddiaları hatırlatan Gökçek, adaylık süreçlerindeki maddi ilişkilere dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Hatırlarsınız, yüzsüz Veli Ağbaba bir milyon euro karşılığında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını satmıştı. Bu anlamda kamuoyu hakikaten kim kaça satılacak, hangi makam kaça verilecek bunu merak ediyor."Yeni kurulacak partinin finansmanına ve belediye imkânlarının kullanımına ilişkin şüphelerini dile getiren AK Partili Gökçek, şu soruları yöneltti:"Veya örnek veriyorum, yeni kuracakları siyasi partide binecekleri arabaları yine bir belediyeye mi finans ettirecekler, içini bir belediyeye mi yaptıracaklar? Yine bunlardan hakikaten kamuoyu cevap bekliyor."Parti kadrolarına yönelik rüşvet söylemlerini de sürdüren Gökçek, ironik bir dille şu değerlendirmede bulundu:"Ayrıyeten önümüzdeki dönemde acaba bu kadro rüşvetleri baklava kutusunda mı alacak, çikolata kutusunda mı alacak, pasta kutusunda mı alacak? Bunu da hakikaten merak ediyoruz."Açıklamasının son bölümünde belediye kaynaklarının kullanımına değinen Gökçek, Uşak Belediyesi üzerinden örnek vererek şunları kaydetti:"Veya bu siyasi partiye katılacak olan belediye başkanları, aynı Uşak belediye başkanının yaptığı gibi kendi sevgilisini kamu kaynaklarından karşılayarak onlarla bir hayat sürmeye devam edecek mi? Yine aklımızdaki soru işaretlerinden bir tanesi."Sözlerini Özgür Özel'e çağrıda bulunarak tamamlayan Osman Gökçek, "Tabii bu soruların cevabını Sayın Özgür Özel ve ekibinden bekliyoruz. Hepinize hayırlı ve mutlu bir gün diliyorum" ifadelerini kullandı.