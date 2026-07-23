Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars, Ardahan ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul ve Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İstanbul ve Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, İstanbul ve Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 20°C, 28°C
Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 24°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 21°C, 29°C
Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 29°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 17°C, 33°C
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 21°C, 27°C
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 15°C, 25°C
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 27°C
Yağışların, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU 15°C, 30°C
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 34°C
öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 21°C, 30°C
iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 30°C
öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 29°C
öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 13°C, 29°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 29°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 31°C, 41°C
Az bulutlu ve açık