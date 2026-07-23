Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, İstanbul ve Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların, İstanbul ve Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BURSA 20°C, 28°CSabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE 24°C, 31°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 21°C, 29°CSabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 17°C, 28°CParçalı ve çok bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ 25°C, 36°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 25°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 23°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 24°C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 26°C, 36°CParçalı ve az bulutluANTALYA 29°C, 41°CAz bulutlu ve açıkBURDUR 21°C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY 26°C, 34°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 20°C, 31°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI 17°C, 33°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 21°C, 27°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 20°C, 33°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 15°C, 25°CSağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 20°C, 27°CYağışların, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU 15°C, 30°Csağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 19°C, 26°CYağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 19°C, 34°Cöğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE 21°C, 30°Ciç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 21°C, 30°Cöğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 23°C, 29°Cöğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 13°C, 30°CParçalı ve çok bulutluKARS 13°C, 29°CÖğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 20°C, 36°CParçalı ve az bulutluVAN 16°C, 30°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 24°C, 41°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 29°C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 26°C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 31°C, 41°CAz bulutlu ve açık