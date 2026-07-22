Ankara'da Eğitim Helikopteri Düştü! Bölgeye Yardım Ekibi Sevk Edildi

Ankara'da eğitim helikopteri düştü.Bölgeden gelen sıcak bilgilere göre; helikopter, Temelli'de düştü.Ankara Temelli’de R44 tipi bir eğitim helikopteri, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tarlaya düştü.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.2 kişinin yaralandığı öğrenilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.Ankara Valiliği: "Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır.İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan 2 personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır."Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazada bir pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakan Gürlek açıklamasında şöyle dedi;“Ankara’nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan TUSAŞ’a ait helikopterde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve TUSAŞ camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu’na acil şifalar temenni ediyorum.Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.”Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.2 kişinin yaralandığı öğrenilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.