Bursa’da Çatı Yangını! İşçiler Son Anda Kurtarıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sitenin çatı katında çıkan yangın, dakikalar içinde korku dolu anlara sahne oldu.Mahsur kalan ve dumandan etkilenen iki çatı ustası, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgeye taşındı.Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre yangın, saat 11.15 sıralarında Millet Mahallesi'ndeki Andapark sitesinin 8. katında çatı izolasyon tadilatı yapılırken başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatıdaki işçileri büyük tehlikeye soktu.Yangında mahsur kalan bir çatı ustası, çatının ucuna çıkarak kurtarılmayı bekledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 40 metre merdivenli araçla işçi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen diğer işçi ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından müdahale edilerek tedavi altına alındı.Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı. Yetkililer, bina sakinlerini ve çalışanları benzer tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.