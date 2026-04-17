İstanbul'da lale dönemi başladı
İstanbul'un simgesi haline gelen laleler, bu bahar yine İstanbullularla buluştu. Kent genelinde tarihi koru ve parklara dikilen 3 milyon 580 bin lale, görsel şölen oluşturdu.
İstanbul'da lale mevsimi...
İstanbul'da başta Emirgan Korusu olmak üzere Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu ve Hidiv Korusu'nda milyonlarca lale toprakla buluşturuldu.
YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İLGİ GÖSTERDİ
Kırmızı, sarı, pembe, beyaz ve mor renklerde açan laleler, hem İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
MANZARANIN KEYFİNİ ÇIKADILAR
Baharın gelişiyle birlikte özellikle Emirgan Korusu'nda yoğunluk yaşanırken ziyaretçiler, rengarenk laleler arasında fotoğraf çektirerek manzaranın keyfini çıkardı.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Drone ile görüntülenen koruda, lalelerin oluşturduğu desenler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
İstanbul'da başta Emirgan Korusu olmak üzere Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu ve Hidiv Korusu'nda milyonlarca lale toprakla buluşturuldu.
YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İLGİ GÖSTERDİ
Kırmızı, sarı, pembe, beyaz ve mor renklerde açan laleler, hem İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
MANZARANIN KEYFİNİ ÇIKADILAR
Baharın gelişiyle birlikte özellikle Emirgan Korusu'nda yoğunluk yaşanırken ziyaretçiler, rengarenk laleler arasında fotoğraf çektirerek manzaranın keyfini çıkardı.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Drone ile görüntülenen koruda, lalelerin oluşturduğu desenler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.