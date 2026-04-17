İstanbul'da lale dönemi başladı

İstanbul'un simgesi haline gelen laleler, bu bahar yine İstanbullularla buluştu. Kent genelinde tarihi koru ve parklara dikilen 3 milyon 580 bin lale, görsel şölen oluşturdu.

Ekleme: 17.04.2026 - 11:25 Güncelleme: 17.04.2026 - 11:31 / Editör: Erhan Şimşek
İstanbul'da başta Emirgan Korusu olmak üzere Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu ve Hidiv Korusu'nda milyonlarca lale toprakla buluşturuldu.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İLGİ GÖSTERDİ

Kırmızı, sarı, pembe, beyaz ve mor renklerde açan laleler, hem İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

MANZARANIN KEYFİNİ ÇIKADILAR

Baharın gelişiyle birlikte özellikle Emirgan Korusu'nda yoğunluk yaşanırken ziyaretçiler, rengarenk laleler arasında fotoğraf çektirerek manzaranın keyfini çıkardı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Drone ile görüntülenen koruda, lalelerin oluşturduğu desenler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.