Alkollü Kadın Trafiği Birbirine Kattı!
Kadıköy Caddebostan'da polis uygulama noktasında ilginç anlar yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir yolcu, uygulama noktasındaki bir aracın çakar kullandığını öne sürerek aracın önüne atladı. Olay sırasında polis ekipleri ve sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caddebostan'da polis ekipleri, trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Alkollü olduğu öğrenilen bir yolcu, uygulama sırasında kontrol edilen bir aracın çakar kullandığını iddia ederek bir anda aracın önüne atladı.
ALKOLLÜ KADIN, POLİS EKİPLERİNE GÜÇLÜK ÇIKARDI
Yolda bağırarak tepki gösteren yolcu, hem sürücülere hem de görevli polis ekiplerine güçlük çıkardı.
İhbar üzerine bölgede bulunan ekipler duruma müdahale etti.
ARAÇTAN ÇAKAR ÇIKMADI
Polis ekipleri, çakar kullandığı iddia edilen araçta detaylı inceleme yaptı.
Yapılan kontrollerde, araçta herhangi bir çakar düzeneğine rastlanmadı.
'SAHURA YETİŞMEM LAZIM'
Araç sürücüsü ve yanındaki yolcu ise çakar kullanmadıklarını belirterek sahura yetişmeye çalıştıklarını ifade etti.
Öte yandan alkollü yolcunun, yaşananlar sırasında cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığı görüldü.
ALKOLLÜ YOLCUYA PARA CEZASI KESİLDİ
Bir süre ekiplere zorluk çıkaran yolcu, polis tarafından sakinleştirildi.
Yaşanan olayın ardından alkollü yolcuya, kara yolunu yaya olarak tehlikeye sokmak suçundan idari para cezası uygulandı.
Olay, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Alkollü olduğu öğrenilen bir yolcu, uygulama sırasında kontrol edilen bir aracın çakar kullandığını iddia ederek bir anda aracın önüne atladı.
ALKOLLÜ KADIN, POLİS EKİPLERİNE GÜÇLÜK ÇIKARDI
Yolda bağırarak tepki gösteren yolcu, hem sürücülere hem de görevli polis ekiplerine güçlük çıkardı.
İhbar üzerine bölgede bulunan ekipler duruma müdahale etti.
ARAÇTAN ÇAKAR ÇIKMADI
Polis ekipleri, çakar kullandığı iddia edilen araçta detaylı inceleme yaptı.
Yapılan kontrollerde, araçta herhangi bir çakar düzeneğine rastlanmadı.
'SAHURA YETİŞMEM LAZIM'
Araç sürücüsü ve yanındaki yolcu ise çakar kullanmadıklarını belirterek sahura yetişmeye çalıştıklarını ifade etti.
Öte yandan alkollü yolcunun, yaşananlar sırasında cep telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın açtığı görüldü.
ALKOLLÜ YOLCUYA PARA CEZASI KESİLDİ
Bir süre ekiplere zorluk çıkaran yolcu, polis tarafından sakinleştirildi.
Yaşanan olayın ardından alkollü yolcuya, kara yolunu yaya olarak tehlikeye sokmak suçundan idari para cezası uygulandı.
Olay, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.