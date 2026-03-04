Gazeteciler Adem Metan ile İlyas Efe Ünal İsrail’de Gözaltına Alındı

Son dakika haberine göre; Gazeteci Adem Metan, İsrail'de gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Metan "Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

İsrail- İran savaşına dair bölgedeki gelişmeleri aktarmak üzere İsrail'de bulunan Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, İsrail güvenlik birimlerince gözaltına alındı.Gazeteci Adem Metan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte 4 saattir gözaltında olduklarını belirterek, 'İsrail'de, Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile birlikte gözaltındayız. Yaklaşık dört saattir tutuluyoruz. Ne zaman serbest bırakılacağımız henüz belli değil.' ifadelerini kullandı.